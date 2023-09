Familienfrühstück in Essen: Wir wollen Sie kennenlernen!

Essen. Berichten wir genug über Themen, die Väter, Mütter und Kinder interessieren? Sagen Sie es uns, bei einem Familienfrühstück in Essen. Die Details.

Gibt es genügend Spielplätze? Wie ist es um die Kitaplatz-Vergabe bestellt? Wie läuft es mit den Schulanmeldungen? Wo kann man auch mit kleinen Kindern gut ins Restaurant gehen. Kurzum: Wie familienfreundlich ist Essen? Unsere Redaktion berichtet regelmäßig über Dinge, die Eltern und Kinder umtreiben – zumindest glauben wir das. Aber ist das wirklich so?

Widmen wir uns tatsächlich ausreichend den Themen, die Eltern und Kinder im Alltag beschäftigen? Rücken wir die Situation in Kitas und Schulen genug in den Fokus? Geben wir hilfreiche Freizeittipps für Unternehmungen und Ausflüge in der Stadt? Bereiten wir wirklich regelmäßig Informationen rund um die etwas sperrigen, aber nicht minder wichtigen Themen wie Altersvorsorge oder Immobiliensuche anschaulich auf? Genau das wollen wir herausfinden, indem wir mit Essener Familien ins Gespräch kommen.

Die Lokalredaktion Essen lädt einige Familien zum Frühstück ein

Und wie und wo kommt man am besten ins Gespräch? Richtig, bei einem gemeinsamen Essen. Wir haben uns deshalb überlegt, einige Eltern samt Kindern im November zu einem Frühstück an einem Samstagvormittag einzuladen.

Wir erhoffen uns von solch einem Zusammenkommen wichtige Impulse für unsere tägliche Arbeit in der Redaktion. Welche Berichterstattung fehlt Ihnen? Sind Themenschwerpunkte gut oder eher schlecht gesetzt? Greifen wir unter Umständen sogar zu viele Dinge auf, die Ihre Lebenswirklichkeit gar nicht berühren? Fragen wie diese wollen wir in lockerer Runde besprechen, damit wir künftig besser über die Themen berichten, die Familien wirklich interessieren.

Familienfrühstück: Wie kann man mitmachen? Wo muss man sich melden?

Wer an unserem Familienfrühstück – bei dem mehrere unserer Redakteurinnen und Redakteure anwesend sein werden – teilnehmen möchte, kann sich ab sofort bei uns melden. Das geht am besten unter dem Betreff „Familienfrühstück Essen“ an unsere Mail-Adresse: redaktion.essen@waz.de. Bewerben können Sie sich aber auch, indem Sie uns eine Direktnachricht an unseren Instagram-Account (@waz_essen) oder unsere Facebook-Seite (WAZ Essen) schicken.

Vermerken Sie in der Nachricht bitte, mit wie vielen Erwachsenen und Kindern Sie mitfrühstücken wollen. Nach Sichtung der Zuschriften bekommen Sie Bescheid, ob Sie tatsächlich teilnehmen können. Leider sind die Plätze an der Frühstückstafel begrenzt. So viel sei aber schon einmal verraten: Unser Treffen soll am Samstagvormittag, 18. November 2023, stattfinden. Den genauen Ort teilen denjenigen mit, die auch dabei sein werden.

Stimmen aus der Lokalredaktion Essen zum geplanten Familienfrühstück

Iris Müller: „Ist es eine Freude, mit Kindern in Essen zu leben und unterwegs zu sein? Ich finde, im Grugapark zum Beispiel mehr als in der City. Wie sehen Sie das das? An welchen Stellen muss sich was ändern? Ich freue mich, wenn wir das bei einem Frühstück mit Eltern und Kindern besprechen können.“

Iris Müller, Redakteurin in der Lokalredaktion Essen. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Katrin Böcker: „Zu wenige Kita-Plätze, Schulklos in desaströsem Zustand, fehlende Spielmöglichkeiten: In Essen gibt es so einige Baustellen. Wir wollen mit denjenigen darüber sprechen, die es direkt betrifft. Mit Eltern, aber auch mit Kindern und Jugendlichen. Ich freue mich auf den Austausch über alle Themen, die Familien in unserer Stadt auf dem Herzen liegen.“

Katrin Böcker, Redakteurin in der Lokalredaktion Essen. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Johannes Pusch: „Geben wir Eltern und Kindern in unserer Berichterstattung genug Raum? Ich bin mir da nicht so sicher. Deswegen freue ich mich auf unser Familienfrühstück im November - und hoffe zwischen Brötchen und gutem Kaffee auf wertvolle Anregungen und Hinweise, wie unsere Redaktion Essener Familien künftig besser ein Gesicht geben kann.“

Johannes Pusch, Redakteur in der Lokalredaktion Essen. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

>>> INFO: Online-Umfrage: Was bewegt Ihre Familie?

Neben unserem geplanten Familienfrühstück läuft derzeit eine Online-Umfrage , an der sich Familien (anonym) beteiligen können. Mehr als 5000 Menschen haben bereits an unserem ruhrgebietsweiten „Familien Check“ teilgenommen.

Wollen Sie auch mitmachen? Kein Problem, das funktioniert über diesen Link: https://www.waz.de/familiencheck

Kein Problem, das funktioniert über diesen Link: https://www.waz.de/familiencheck Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir drei Familienjahreskarten für die Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen (zwei Erwachsene, zwei Kinder).

