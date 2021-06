Mit dem Wasserwerker-Trick hat ein Unbekannter einen älteren Herrn in Altenessen hereingelegt.

Kriminalität Falscher Wasserwerker legt Senior (86) in Essen herein

Essen. Mit dem Wasserwerker-Trick hat ein Unbekannter einen 86-Jährigen in Altenessen hereingelegt. Der Mann erbeutete die Geldbörse seines Opfers.

Ein Trickbetrüger hat in Altenessen-Süd einen Senior hereingelegt und die Geldbörse des 86-Jährigen erbeutet.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hatte der Kriminelle am Montag gegen 16 Uhr bei seinem Opfer an der Bäuminghausstraße geklingelt und ihn gebeten, im Bad das Wasser laufen zu lassen.

Währenddessen schaute sich der Unbekannte in der Wohnung um, bis er Beute machte und damit verschwand.

Der Täter soll etwa 35 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß sein. Er hat kurze schwarze Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er eine lange dunkle Hose und ein langärmeliges grau-kariertes Hemd.

Zeugen, die Auffälliges in der Bäuminghausstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen