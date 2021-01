Ein falscher Wasserwerker erbeutete in Essen den Schmuck einer Seniorin.

Kriminalität Falscher Wasserwerker legt eine Seniorin in Essen herein

Essen. Ein Unbekannter gab sich gegenüber einer älteren Dame an der Grabenstraße als Wasserwerker aus. Mit dem Mann verschwand der Schmuck der Frau.

Ein falscher Wasserwerker hat in Essen-Stoppenberg einen kurzen Moment der Unachtsamkeit einer Seniorin ausgenutzt, um hochwertigen Schmuck zu stehlen.

Der Trickdieb klingelte am Montag gegen 10 Uhr bei der älteren Dame an der Grabenstraße - angeblich weil er die Wasserleitungen in ihrer Wohnung überprüfen müsse. Die Frau beging mit ihm die ganze Wohnung und ließ ihn auch ins Schlafzimmer, wo sie ihn für eine kurze Zeit allein ließ. Erst als der "Wasserwerker" wieder gegangen war, merkte die Seniorin, dass mit ihm auch ihr wertvoller Schmuck verschwunden war.

Der Mann ist etwa 1,80 Meter groß und 35 bis 40 Jahre alt, er hat schwarze Haare, die er nach hinten gegelt trug. Er war mit einem schwarzen Mantel und einem lila Halstuch bekleidet.

Zeugen, die womöglich Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer der Essener Polizei 0201/829-0 zu melden.

