Falscher Wasserwerker bringt Essenerin um ihr Hab und Gut

Essen. Ein Trickdieb hat eine Seniorin in Kray mit der Lüge von einem Rohrbruch hereingelegt. Vermutlich war der Mann aber nicht der einzige Täter.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, schellte der Unbekannte am Freitag gegen 14 Uhr an der Wohnungstür der Rentnerin auf der Krayer Straße. Er gab sich als Heizungsinstallateur aus und erzählte der älteren Dame von einem angeblichen Rohrbruch. Es sei erforderlich, die Leitungen in ihrer Wohnung zu überprüfen.

Mit dieser Lüge konnte sich der Kriminelle Zutritt in die Wohnung verschaffen. Gemeinsam mit der Frau hielt sich der falsche Handwerker längere Zeit im Badezimmer auf. Vermutlich ging währenddessen ein Komplize oder eine Komplizin auf Beutezug.

Der Diebstahl fiel dem Opfer erst drei Tage später auf

Der Diebstahl von Armbanduhren, Ringen und anderen Wertgegenständen fiel der Mieterin erst am Montag auf. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei.

Der Trickdieb soll 45 bis 50 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Er sprach fließend Deutsch und trug saubere und unbeschädigte Arbeitskleidung.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die am Tattag auf der Krayer Straße zwischen der Soester Straße und der Leither Straße verdächtige Beobachtungen machten.

Hinweise nimmt die Polizei Essen unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.

