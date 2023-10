Falscher Staatsanwalt betrügt Seniorin (80) aus Essen

Per Telefon kontaktierte ein falscher Staatsanwalt am Samstagabend (7. Oktober) eine Essener Seniorin (80). Anschließend erbeutete er Bargeld und Schmuck von ihr.

Essen. Ein Betrüger hat eine Essenerin (80) um Bargeld und Schmuck gebracht. Der Vorwand: Tochter und Schwiegersohn hätten einen Unfall verursacht.

Ein falscher Staatsanwalt hat am Samstagabend (7. Oktober) in Altendorf Bargeld und Schmuck von einer Seniorin erbeutet. Laut Polizei händigte die 80-Jährige dem Betrüger Bargeld und Schmuck an der Wohnungstür aus, um eine Haftstrafe für ihre angeblich verunfallten Verwandten zu vermeiden. Die Kriminalpolizei sucht jetzt Zeugen.

Am frühen Samstagabend erhielt die 80-jährige Essenerin nach Angaben der Polizei einen Anruf von einem unbekannten Mann. Dieser gab sich als spanischer Staatsanwalt aus und gaukelte ihr vor, dass ihre Tochter und ihr Schwiegersohn während ihres Urlaubs in Spanien einen Verkehrsunfall verursacht hätten. Bei dem Unfall seien ein Senior getötet und ein Kind schwer verletzt worden. Auch die Verwandten der 80-Jährigen seien schwer verletzt worden. Nur mit einer hohen Bargeldsumme könne die Essenerin die Inhaftierung ihrer Verwandten verhindern.

Falscher Staatsanwalt: Polizei Essen bittet um Hinweise

Der Unbekannte setzte die Seniorin laut Polizei derart unter Druck, dass sie innerhalb kürzester Zeit einen fünfstelligen Bargeldbetrag beschaffte. Diesen händigte sie zusammen mit ihrem Goldschmuck an der Wohnungstür einem angeblichen Notar aus. Erst nach der Übergabe kontaktierte die Essenerin die Polizei.

Der angebliche Notar soll 20 bis 25 Jahre alt sein. Er habe eine korpulente Statur, schwarze Haare und eine südländische Erscheinung. Bei der Übergabe habe er eine schwarze Jacke und eine Jeanshose getragen. Außerdem habe er Deutsch mit einem unbekannten Akzent gesprochen.

Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen, die den unbekannten Täter am Samstagabend gegen 18.30 Uhr im Bereich der Niederfeldstraße/Amixstraße/Wordstraße gesehen haben. Wer Hinweise hat, wird gebeten, sich unter 0201 829 0 bei der Polizei Essen zu melden.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen