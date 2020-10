Falscher Polizist spricht Essener (85) vor der Haustür an

Essen. Betrüger wollten einen 85-Jährigen in Essen-Holsterhausen hereinlegen. Als der Senior seine Haustür aufschloss, sprachen sie ihn an.

Ein falscher Polizist hat einen 85-Jährigen in Essen-Holsterhausen reinlegen wollen. In Begleitung eines mutmaßlichen Komplizen sprach er den Senior am Montagnachmittag vor dessen Haustür an, scheiterte jedoch am Argwohn seines potenziellen Opfers.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, habe der ältere Herr seine Haustür aufgeschlossen, als plötzlich zwei Männer hinter ihm standen. Einer gab sich als Polizeibeamter aus und hielt dem Senior einen grünen augenscheinlich gefälschten Ausweis unter die Nase.

Der Rentner erkannte den möglichen Betrug sofort und entgegnete den Kriminellen, dass er nun sofort die Polizei kontaktiere. Daraufhin flüchtete das Duo, gegen das nun wegen Amtsanmaßung, Urkundenfälschung und Betrugs ermittelt wird.

Beschrieben werden die Männer als zirka 1,80 Meter groß und etwa 35 Jahre alt. Sie trugen schwarze Kleidung. Eine Person trug eine dunkle Kappe, eine andere rote Schuhe. Nun sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, denen womöglich etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist. Hinweise werden unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen genommen.

