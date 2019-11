Blaulicht Falscher Polizist erbeutet in Essen Tausende Euro Bargeld

Essen. Das Opfer ist eine 86 Jahre alte Essenerin. Der unbekannte Trickbetrüger erbeutete mehrere Tausend Euro Bargeld. Polizei warnt vor neuer Masche.

Schon wieder hat ein falscher Polizist eine betagte Essenerin reingelegt, schon wieder erbeutete ein Trickbetrüger eine größere Menge Bargeld. Die Straftat passierte am Dienstag, 19. November, in der Überruhrstraße. Das Opfer ist 86 Jahre alt.

Nach Angaben der Polizei hatte der Unbekannte die Seniorin gegen 13 Uhr angerufen und sich als „Polizei Essen“ ausgegeben. Er habe die 86-Jährige darauf hingewiesen, dass kurze Zeit vorher eine Frau in ihrer Nähe überfallen worden sei. Am Tatort habe man einen Zettel mit dem Namen und der Anschrift der 86-Jährigen gefunden. Man sei den Tätern auf der Spur, die Seniorin könne bei der Entlarvung helfen. Deshalb solle sie mehrere Tausend Euro bei der Bank abholen und den dortigen Mitarbeitern auf keinen Fall den Grund für die Geldabhebung nennen.

Die 86-Jährige habe zunächst einen Betrüger am Telefon vermutet und dies auch am Telefon geäußert. Nach „längerem manipulativen Einreden durch den falschen Polizeibeamten“ habe sie diesem jedoch vertraut und das Geld abgehoben. Den wegen der größeren Geldsumme stutzig gewordenen Bankmitarbeiter habe sie glaubhaft angelogen.

Betrüger behauptete: Bankmitarbeiter sei Mittäter und habe Falschgeld ausgehändigt

Bei einem weiteren Anruf behauptete der Trickbetrüger, dass es bei der Bank Mittäter gebe und diese ihr wahrscheinlich Falschgeld ausgehändigt hätten, welches nun als Beweismittel sichergestellt werden müsse. Deshalb solle die 86-Jährige das Geld in einer Stofftüte mit der Aufschrift „Bär“ auf ihrem Autoreifen deponieren. Die „Polizei“ würde es dann abholen. In einem weiteren Telefonat nach der Geldabhebung bedankte sich der falsche Polizeibeamte für die gute Mitarbeit.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die am Dienstag (19. November) gegen 15.30 Uhr verdächtige Beobachtungen auf dem Parkplatz des Penny-Marktes an der Überruhrstraße gemacht haben. Inbesondere sucht die Polizei nach einer Person, die beschriebene Stofftüte an sich genommen hat.

Hinweise können unter der zentralen Rufnummer 0201 / 8290 gemeldet werden.

Polizei warnt vor neuer Masche mit der Notrufnummer 110

In diesem Zusammenhang weist die richtige Polizei darauf hin, dass Polizisten niemals telefonisch nach Bargeld, Schmuck oder persönlichen Daten fragen. Sie rät: „Legen Sie bei derartigen Anrufen sofort auf und wählen Sie erst dann den Notruf über die 110.“

Bei einer neuen Masche weisen die Trickbetrüger die Angerufenen an, aus dem laufenden Telefonat die 110 zu wählen und bleiben so von der Polizei unbemerkt in der Leitung. Dann belauschen sie das Gespräch mit der echten Leitstelle und fischen wichtige Informationen ab.