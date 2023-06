Falscher Microsoft-Mitarbeiter zockt Essener Seniorin ab

Essen. Stundenlang setzte ein Krimineller am Telefon eine 80-Jährige in Essen unter Druck. Nur durch Geldzahlungen könne sie Computerhacker abwehren.

Stundenlang hat ein Betrüger eine Seniorin aus dem Essener Südviertel am Telefon bedrängt. Am Ende machte der unbekannte Kriminelle, der sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgab, „nicht unerhebliche Beute“, so die Polizei, die am Dienstag vor der Abzock-Masche warnte.

Wie die Behörde berichtete, war die 80-Jährige am Montag im Internet unterwegs, als plötzlich eine Warnmeldung mit dem Windows-Symbol auf ihrem Bildschirm aufploppte - mit der Botschaft: Sie müsse unbedingt einen Angriff durch russische Hacker verhindern und zu diesem Zweck eine angezeigte Telefonnummer wählen.

Am anderen Ende der Leitung meldete sich ein „Peter Williams“, der lediglich gebrochen Deutsch und meist Englisch mit osteuropäischem Akzent sprach. Der angebliche Microsoft-Mitarbeiter setzte die 80-Jährige unter Druck, schilderte einen sofortigen Handlungsbedarf gegen die Hacker, deren Angriff nur durch eine sofortige Geldzahlung abgewehrt werden könne.

Dem Kriminellen gelangen mehrere Geldüberweisungen

Der Unbekannte verlangte einen Fernzugriff auf den Rechner, was die Seniorin ihm fatalerweise gestattete. Dem Kriminellen gelangen mehrere Geldüberweisungen vom Konto seines Opfers. Erst als die Transaktionen kein Ende zu nehmen schienen, schöpfte die 80-Jährige einen Verdacht und tat das einzig Richtige - „wenn auch leider zu spät“, so die Polizei: Sie kappte die Internetverbindung und schaltete den Rechner aus, verständigte die Behörde und erstattete Anzeige.

Die Polizei warnt: „Installieren Sie keine Software, die Ihnen von Unbekannten genannt wird! Gestatten Sie Fremden niemals den Fernzugriff auf Ihren Rechner (beispielsweise über die Installation einer bestimmten Software)! Beenden Sie das Telefonat sofort!

Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf.

Den Computer sofort vom Strom- und Internetanschluss trennen

Geben Sie auf keinen Fall private Daten wie zum Beispiel Bankkonto- oder Kreditkartendaten sowie Zugangsdaten zu Kundenkonten heraus. Wenn Sie Betrügern aufgesessen sind: Trennen Sie den Computer sofort vom Stromnetz und Internet. Setzen Sie sich schnellstmöglich mit Ihrer Bank in Verbindung und versuchen Sie, Zahlungen rückgängig zu machen. Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind.

Bereinigen Sie Ihren PC. Dafür ist es empfehlenswert, Experten aufzusuchen. Vielleicht wurden Passwörter ausgespäht oder Schadprogramme aufgespielt. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Sichern Sie relevante Informationen wie Datum und Uhrzeit der Tat.“

