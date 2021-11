Falscher Fernsehtechniker erbeuten in Essen viel Bargeld

Essen. Falsche Fernsehtechniker klingeln in Essen bei einer fast 90 Jahre alten Frau. Später fehlen Tausende Euro in bar. Die Polizei sucht Zeugen.

Mehrere Tausend Euro in bar haben Trickbetrüger in Essen-Bredeney erbeutet. Opfer ist nach Polizeiangaben eine fast 90 Jahre alte Essenerin. Die Männer hätten sich als Fernsehtechniker ausgegeben.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat bereits am vergangenen Freitag (5. November). Gegen 16 Uhr habe es bei der alten Frau in der Straße Im Zeißbogen geschellt. Man müsse die TV-Anschlüsse in der Wohnung der Mieterin prüfen, hätten die Männer behauptet. Sie seien daraufhin in die Wohnung der Rentnerin gelangt und hätten dort Bargeld gefunden. Mit der Beute seien sie in unbekannte Richtung geflohen.

Die Flüchtigen konnte die bestohlene Frau wie folgt beschreiben: Sie sollen beide um die 1,80 Meter groß und 30 bis 40 Jahre alt sein. Zudem waren beide dunkel gekleidet und trugen dunkle OP-Masken. Einer von ihnen sei schlank, habe dunkle Haare und ein südeuropäisches Aussehen. Er habe akzentfreies Deutsch gesprochen.

Der Komplize, ebenfalls südländisches Aussehen, habe eine kräftige Figur und eine Mütze getragen. Zeugenhinweise erbittet die Essener Polizei unter der Rufnummer 0201/8290.

