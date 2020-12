Falscher Banker erbeutet eine fünfstellige Summe in Essen

Essen. Als Bankmitarbeiter getarnt kam ein Krimineller an die Geheimnummer einer Seniorin, um ihr Konto zu plündern. Die Beute war fünfstellig.

Als Bankmitarbeiter getarnt hat ein Betrüger am Telefon die Geheimnummer des Kontos einer Seniorin in Essen-Bergerhausen abfragen und einen fünfstelligen Betrag erbeuten können.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, erfuhr das Opfer wenige Tage nach dem Anruf von ihrem Kreditinstitut, dass diverse unerlaubte Transaktionen auf ihrem Konto festgestellt wurden. Mehrfach sei Geld an eine Frau überwiesen worden.

Wie sich herausstellte, hatte sich der Betrüger der Seniorin zuvor am Telefon als Mitarbeiter ihrer Bank ausgegeben. Er fragte nach ihrer Geheimnummer, um ihr eine Kontoänderung für das kommende Jahr mitteilen zu können, so die Polizei.

Die Polizei nimmt diesen Fall einmal mehr zum Anlass für eine dringende Warnung vor den Betrügern: „Geben Sie per Telefon niemals persönliche Daten, wie beispielsweise die PIN, preis. Seriöse Banken kündigen Ihren Anruf in der Regel vorher an oder Sie werden gebeten, sich persönlich an ihre Bankfiliale zu wenden. Seien Sie vor allem bei fremden Personen am Telefon äußerst misstrauisch.“