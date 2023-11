Betrüger legten eine Seniorin in Essen-Leithe herein.

Kriminalität in Essen Falsche Wasserwerker legen eine Seniorin in Essen herein

Essen. Mit einem Vorwand überrumpelten Betrüger eine 84-Jährige in Leithe. Eine vierstellige Geldsumme und Schmuck waren ihre Beute. Die Polizei warnt.

Eine vierstellige Bargeldsumme und Schmuck haben zwei Betrüger in Essen-Leithe erbeutet. Als angebliche Wasserwerker hatten sich die beiden Männer Zugang zur Wohnung einer 84-Jährigen verschafft. Die Polizei warnt vor den miesen Maschen.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, schellten die beiden Kriminellen am Dienstag gegen 15 Uhr bei der 84-Jährigen, um vermeintlich Wasserleitungen zu warten. Einer der Männer verwickelte die Essenerin in ein Gespräch, während der zweite in die Wohnung ging. schlich.

Nachdem das Duo verschwunden war, bemerkte die Rentnerin, dass sowohl ihr Geld als auch ihr Goldschmuck entwendet worden waren.

Bei Verdacht sofort die Polizei informieren

Der Betrüger, der die ältere Dame in ein Gespräch verwickelte, wird als etwa 50 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und korpulent beschrieben. Er hat graue Haare. Er trug eine Brille und sprach Deutsch ohne Akzent. Den anderen Mann beschrieb die Frau als etwa 35 Jahre alt, 1,75 Meter groß und mit dunklen kurzen Haaren.

Zeugen, die im Umfeld der Hochfeldstraße/Meistersingerstraße Auffälliges beobachtet haben oder Hinweise zu den beiden Männern geben können, sollten sich über die zentrale Rufnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen melden.

Die Behörde warnt aus aktuellem Anlass: „Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung! Sie sind grundsätzlich nicht verpflichtet, jemanden unangemeldet in Ihre Wohnung zu lassen, auch nicht für einen Toilettengang! Nutzen Sie Türspione und Türketten oder schauen sie aus einem Fenster, wenn möglich. Fordern Sie bei angeblichen Amtspersonen oder Mitarbeitern öffentlicher Betriebe die Ausweise und prüfen Sie sie kritisch! Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde, dem Werk oder der Firma an, von der Unbekannte angeblich entsandt wurden! Suchen Sie die Telefonnummer selbst heraus oder lassen Sie sich diese von der Telefonauskunft geben! Rufen Sie nicht die Telefonnummer an, die Ihnen ein Unbekannter ihnen gibt! Wichtig: Lassen Sie den Unbekannten solange vor der Tür warten! Wenn er ,echt’ ist, sollte er dafür Verständnis haben! Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen die Situation verdächtig vorkommt über die Notrufnummer 110!“

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen