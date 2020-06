Falsche Wasserwerker erbeuten Schmuck einer Essenerin (92)

Essen. Trickdiebe haben sich Zugang zu Wohnung in Altenessen verschafft. Ein Täter lenkte die Seniorin ab, ein zweiter durchwühlte ihr Schlafzimmer,.

Zwei falsche Wasserwerker haben in Essen-Altenessen eine Seniorin (92) getäuscht und den Schmuck ihres Opfers erbeutet. Nun sucht die Polizei nach den unbekannten Tätern.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, klingelten die beiden Betrüger am Montag gegen 16.15 Uhr in der Nähe der Altenessener Straße an der Wohnungstür der Frau. Sie spielten der Mieterin vor, von den Wasserwerken zu kommen und verschafften sich so Zugang.

Während einer der Männer die Frau in der Küche ablenkte, machte sein Komplize im Schlafzimmer unbemerkt Beute. Mit dem Schmuck der 92 Jahre alten Rentnerin verließ das Duo wenige Minuten später das Gebäude.

Die Männer sollen wie folgt ausgesehen haben: Einer von ihnen ist zirka 1,85 Meter, der andere ungefähr 1,80 Meter groß. Beide Personen sind zwischen 30 und 40 Jahren alt, haben eine schlanke Statur und mittellange Haare. Sie haben ein europäisches Aussehen und sprechen akzentfrei Deutsch. Bekleidet waren sie mit weißen Handschuhen, dunklen Hosen und dunklen Jacken. Das Polizeipräsidium bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 bei den Ermittlern zu melden.

