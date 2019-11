Kriminalität Falsche Wasserwerker erbeuten in Essen Schmuck und Bargeld

Essen. Die Polizei Essen meldet zwei weitere Fälle von Trickbetrug. Falsche Handwerker haben Senioren in Frohnhausen und Kupferdreh hereingelegt.

Falsche Wasserwerker haben in den Essener Stadtteilen Frohnhausen und Kupferdreh Bargeld und Schmuck erbeutet. Opfer waren eine 82 Jahre alte Seniorin und ein Ehepaar (79/82), berichtete die Polizei am Montag.

Im ersten Fall traf die 82-Jährige im Treppenhaus an der Paul-Goerens-Straße gegen 17:40 Uhr am Freitag auf einen unbekannten Mann, der sich als Handwerker ausgab. Unter dem Vorwand, ein verstopftes Rohr reparieren zu müssen, gelang der Fremde in die Wohnung der Seniorin. Er bat sie, dass Wasser im Badezimmer anzustellen, währenddessen er der älteren Dame Bargeld aus dem Portemonnaie entwendete. Anschließend verließ er die Wohnung.

Der Unbekannte ist zirka 20 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und dünn. Er trug eine schwarze Reißverschlussjacke.

Der Betrüger wollte angeblich die Heizkörper erneuern

Gegen 9:45 Uhr klingelte in Kupferdreh im Bereich Poststraße/Anstockstraße/Schwermannstraße ein mutmaßlicher Betrüger an der Haustür des Ehepaares, um dort angeblich die Heizkörper zu erneuern. Letztendlich täuschte er nur die Bewohner und entwendete eine Schmuckschatulle.

Der Mann wird beschrieben als zirka 40 Jahre alt. Er ist groß und schlank und hat schwarze Haare. Er war dunkel gekleidet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.

Die aktuellen Fälle sind für die Polizei einmal mehr Anlass, vor den fiesen Maschen der Trickbetrüger zu warnen. „Lassen Sie niemals fremde Personen in Ihre Wohnung! Richtige Handwerker melden sich schriftlich oder mindestens telefonisch bei Ihnen an und selbst dann lassen Sie die Personen nicht unbeaufsichtigt. Im Zweifel rufen Sie die 110 der Polizei!“