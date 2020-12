Falsche Putzfrau stiehlt Essenerin EC-Karte und hebt Geld ab

Eine Seniorin (83) in Essen ist Opfer einer Trickbetrügerin geworden. Die falsche Putzfrau erbeutete in ihrer Wohnung EC-Karten und hob Geld ab.

Essen. Eine 83 Jahre alte Frau aus Essen-Bergerhausen ist Opfer von Trickbetrügern geworden. Jetzt fahndet die Essener Polizei mit einem Foto nach der mutmaßlichen Täterin.

Die Essener Polizei fragt: Wer kennt diese Frau? Foto: Polizei Essen

Die Tat habe sich bereits am 2. Oktober ereignet, so ein Polizeisprecher. Die unbekannte Trickbetrügerin habe sich als Putzfrau ausgegeben und so Zugang zum Haus der Seniorin verschafft.

Hier entwendete die falsche Putzfrau EC-Karten, mit denen sie erst 18 Tage später – am 20. Oktober – Geld an einem Bankautomaten an der Weserstraße, ebenfalls in Bergerhausen, abhob. Die als schlank beschriebene Person trug eine schwarze Jacke, ihre Haar- und Augenfarbe sind braun.

Die Polizei veröffentlicht jetzt Fotos der Verdächtigen, die beim Geldabheben entstanden sind. Wer die Frau kennt und/oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Essen unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden.