Falsche Polizisten erbeuten Schmuck eines Essener Ehepaars

Essen. Betrüger haben Kettwiger Eheleute hereingelegt. Weil deren Tochter einen tödlichen Unfall verursacht habe, verlangten sie eine hohe Kaution.

Falsche Polizisten haben mit einem Schockanruf ein Essener Ehepaar hereingelegt und Goldschmuck erbeutet. Die richtige Polizei hofft auf die Hinweise von Zeugen.

Wie die Behörde am Montag berichtete, hatten sich in den Nachmittagsstunden des 9. April zwei Unbekannte telefonisch bei den 79 Jahre alten Kettwigern gemeldet. Die Täter behaupteten, die Tochter des Ehepaars habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Nur durch Zahlung einer hohen Kautionssumme könne von einer Festnahme abgesehen werden.

Opfer wurde telefonisch nach Düsseldorf gelotst

Das Ehepaar bot statt der geforderten Geldsumme seinen Goldschmuck an. Auf dem Weg zu der geplanten Übergabe, die am Amtsgericht an der Zweigertstraße stattfinden sollte, wurde der Senior plötzlich über sein Mobiltelefon nach Düsseldorf in die Yorckstraße gelotst. Der 79-Jährige hatte dem Täter zuvor die Telefonnummer seines Mobiltelefons mitgeteilt.

Die Täter wiesen ihn an, dort in zweiter Reihe anzuhalten. Gegen 17 Uhr erschien einer der Kriminellen, nahm den Schmuck an sich und flüchtete mit der Beute in Richtung Jülicher Straße. Der Unbekannte ist zwischen 50 und 55 Jahre alt. Er ist 1,60 bis 1,65 Meter groß und von ungepflegter Erscheinung. Der Mann war dunkel gekleidet und trug eine rote Schirmmütze.

Das zuständige Kommissariat bittet Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden.

Falsche Polizisten, vermeintliche Enkel und ähnlich kriminelle Konsorten haben im vergangenen Jahr in Essen so reiche Beute gemacht wie noch nie zuvor: Wie aus der 2020er-Bilanz der Essener Polizei zu den sogenannten Straftaten zum Nachteil älterer Menschen hervorgeht, ergaunerten die Betrüger binnen zwölf Monaten die Rekordsumme von rund 8,2 Millionen Euro.