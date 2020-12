Essen. Zwei Männer sollen in Essen eine 94-Jährige um Geld gebracht haben. An der Haustür gaben sie sich als Dachdecker aus, woraufhin die Frau öffnete.

Zwei falsche Dachdecker haben eine 94-Jährige in Essen-Holsterhausen am Montag (14.12.) um mehrere Hundert Euro gebracht. Wie die Polizei mitteilt, klingelten zwei Unbekannte gegen 11 Uhr an der Haustür einer Rentnerin in der Bramkampstraße.

Sie sollen behauptet haben, auf dem Dach eines Nachbarn zu arbeiten. Dabei wollen sie gesehen haben, dass eine Dachpfanne auf dem Dach der Frau nicht richtig sitzen würde. Die Seniorin öffnete den Unbekannten daraufhin die Tür.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Einer der Männer lenkt Seniorin ab

Einer der Männer lenkte die 94-Jährige ab, der andere fand mehrere Hundert Euro und nahm sie mit. Danach sei „Mittagspause“ gewesen – wie die Polizei berichtet – und die Männer flüchteten.

Die beiden Unbekannten sollen zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß sein, sind schlank und sprachen akzentfreies Deutsch. Einer der beiden soll zwischen 50 und 60 Jahre alt sein und graue Haare haben und Brille tragen. Der andere soll circa 30 Jahre alt sein und dunkle Haare haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0201/829-0 entgegen.

Weitere Nachrichten aus Essen finden sie hier.