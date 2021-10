Fahrzeugkontrolle: Essenerin beißt Polizistin in den Arm

Essen. Massiv wehrten sich eine Fahrerin und ihr Beifahrer gegen eine Fahrzeugkontrolle. Schließlich bis die Essenerin eine Polizistin in den Arm.

Eine Fahrzeugkontrolle in Altenessen lief am frühen Sonntagmorgen (31. Oktober) aus dem Ruder: Als Polizeibeamte an der Altenessener Straße ein Fahrzeug kontrollierten, griffen zwei Insassen die Polizisten an, um die Kontrolle zu verhindern.

Zu viele Insassen im Auto, Fahrerin offenbar alkoholisiert

Die Streifenwagenbesatzung war gegen 2.10 Uhr auf den Mercedes aufmerksam geworden, der mit zu vielen Insassen besetzt war. Zudem machte die Fahrweise der 40-jährigen Fahrerin einen unsicheren Eindruck. Ein Alkoholvortest am Einsatzort erhärtete den Verdacht, dass die Essenerin mit afghanischer Staatsbürgerschaft unter Alkoholeinfluss gefahren war. Sie sollte daraufhin für eine Blutprobe zur Wache gebracht werden, weigerte sich jedoch, in den Streifenwagen einzusteigen.

Die 40-Jährige wurde zunehmend aggressiver und versuchte, sich wieder auf den Fahrersitz ihres Mercedes zu setzen, um davonzufahren. Der Beifahrer, ein 29-jähriger Essener mit afghanischer Staatsbürgerschaft, kam ihr zur Hilfe und versuchte, die Einsatzkräfte zu behindern. Wegen ihrer heftigen Gegenwehr wurde die Fahrerin schließlich gefesselt und so in den Streifenwagen bugsiert.

40-Jährige beißt Polizistin in den Arm

Zeitgleich versuchte der Beifahrer, einen Polizisten zur Seite zu stoßen, um zu seiner Bekannten zu gelangen. Man habe den 29-Jährigen darauf „zu Boden gebracht und gefesselt“, teilt die Polizei mit. Noch im Streifenwagen biss die 40-jährige Fahrzeugführerin einer Polizistin in die Hand und verletzte sie leicht. Einem weiteren Polizisten versuchte sie, in den Unterarm zu beißen, verfehlte aber ihr Ziel.

Ein Arzt nahm eine Blutprobe bei der offenbar betrunkenen Fahrerin. Den Rest der Nacht verbrachten die beiden Aggressoren im Polizeigewahrsam. Die 40-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstandes und Fahrens unter Alkoholeinfluss.

