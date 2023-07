Fotofahndung Fahrrad in Essen gestohlen: Mann auf Fotos gut zu erkennen

Essen. In Essen soll ein Unbekannter ein Rad aus einem Hausflur entwendet haben. Später soll er auch Schnaps gestohlen haben. Eine Fotofahndung läuft.

Ein Unbekannter soll aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Viehofer Straße in der Essener Innenstadt ein Fahrrad gestohlen haben. Außerdem steht der Mann im Verdacht, aus einer angrenzenden Bar zwei Schnapsflaschen entwendet zu haben. Nach den Diebstählen gegen 22.30 Uhr am Samstag, 22. April 2023, sucht die Polizei Essen nun mit Bildmaterial nach dem Tatverdächtigen.

Polizei Essen hofft auf Hinweise

Auf Fotos sind neben dem Mann selbst auch das gestohlene Fahrrad sowie eine der entwendeten Spirituosenflaschen deutlich zu erkennen. Wer Angaben zu dem Gesuchten machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter 0201/829-0 zu melden.

Die Polizei Essen sucht diesen mutmaßlichen Fahrraddieb. Foto: Polizei Essen

Die Polizei Essen fragt: Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei Essen

