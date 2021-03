Fahrer unter Drogen schlägt Frau und flüchtet vor Polizei

Nach einer Prügelei in Essen-Rüttenscheid flüchtete ein 27-Jähriger vor der Polizei.

Nach einer Prügelei mit einer Frau in Essen-Rüttenscheid ist ein Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen vor der Polizei geflüchtet. Doch der 27-Jährige wurde erwischt. Ihn erwarten nun gleich mehrere Strafverfahren.

Wie die Polizei am Montag berichtete kam es am späten Sonntagabend auf der Emmastraße zu der körperlichen Auseinandersetzung. Mehrere Anwohner alarmierten die Polizei. Als die Einsatzkräfte eintraten, hatte sich der Mann zusammen mit einer 23-Jährigen in einen schwarzen VW Golf gesetzt und sich aus dem Staub gemacht.

Eine Streifenbesatzung konnte das Auto auf der Rosastraße ausfindig machen. Zunächst reagierte der Fahrer auf die Anhaltezeichen der Beamten und fuhr rechts ran. Als die Polizisten aus ihrem Wagen ausstiegen, um ihn zu kontrollieren, gab er Gas und flüchtete mit quietschenden Reifen in Richtung der Müller-Breslau-Straße.

Die beiden Beamten reagierten blitzschnell, nahmen die Verfolgung auf und zogen weitere Streifenwagen zur Fahndung hinzu. Kurzzeitig riss der Sichtkontakt zum VW Golf ab, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Zwei Polizisten entdeckten das verlassene und verschlossene Auto wenig später auf der Straße „Waldsaum“.

Ihnen entging nicht, dass sich das Pärchen gerade in ein Taxi gesetzt hatte. Bei der Kontrolle stellte sich anhand der in dem sichergestellten Golf gefundenen Ausweispapiere heraus, dass es sich bei dem Mann und dem mutmaßlichen Schläger handelte.

Da der Verdacht bestand, der 27-Jährige sei unter dem Einfluss von Betäubungsmittel gefahren, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Es wurden Drogen in dem Wagen sichergestellt. Doch nicht genug des Ärgers: Vermutlich besitzt der Mann auch keine Fahrerlaubnis, so die Polizei, die gleich mehrere Anzeigen schrieb.

