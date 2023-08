Der Fußgängerweg zum Osttunnel des Essener Hauptbahnhofs (Südseite) führt über die Weiglestraße, er ist ein so genannter „Angst-Raum“. Hier schlug ein Unbekannter einen 63-Jährigen nieder.

Bundespolizei Fahndung in Essen: Gewalttäter in rotem Pulli gesucht

Essen. An der Südseite des Essener Hauptbahnhofs ist ein Mann von einem Unbekannten verletzt und ausgeraubt worden. Die Polizei fahndet.

Die Essener Bundespolizei sucht Zeugen, die in der Nacht auf Freitag (25. August) einen Mann mit einem roten Pulli und schwarzer Jogginghose in der Nähe des Hauptbahnhofs gesehen haben. Der Unbekannte, der „mittleren Alters“ sein soll, steht im Verdacht, gegen Mitternacht einen 63-Jährigen mit einer Glasflasche geschlagen und beraubt zu haben.

Das Opfer, das bei dem Vorfall eine blutende Platzwunde am Kopf davontrug, meldete sich gegen halb eins in der Nacht bei der Bundespolizeiwache und schilderte den Vorfall, der sich in der Nähe des Osttunnels des Hauptbahnhofs (Südseite, Nähe Freiheit und Weiglestraße) abgespielt haben soll.

Täter schlug sein Opfer mit einer Glasflasche nieder

Der 63-Jährige gab an, von dem Unbekannten niedergeschlagen worden zu sein. Als das Opfer am Boden lag, habe der Täter den 63-Jährigen aufgefordert, ihm alle Wertsachen zu geben. Das tat das Opfer bereitwillig. Über die Höhe des Schadens beziehungsweise der Raubbeute kann noch nichts gesagt werden. Die Bundespolizei rief die Essener Polizei hinzu, sofort wurde eine Fahndung rund um den Hauptbahnhof eingeleitet. Sie blieb ohne Erfolg.

Deshalb fragt jetzt die Bundespolizei: Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen, der sich am 25. August zwischen Mitternacht und 0.30 Uhr auf der Fußgängerüberführung an der Weiglestraße in Essen aufgehalten hat? Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6888 000 oder jede Polizeiwache (0201/8290) entgegen.

| Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen | Social Media: Facebook + Instagram + Twitter | Kostenloser Newsletter: Hier abonnieren |

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen