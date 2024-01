Fachwerk in Flammen: Polizei Essen vermutet Brandstiftung

Der Dachstuhl des Fachwerkhauses an der Hauptstraße in Essen-Kettwig wurde zerstört.

Essen. Nach dem Feuer, das einen Dachstuhl an der Hauptstraße in Kettwig zerstörte, schließt die Polizei einen technischen Defekt aus.

Das verheerende Feuer in einem Fachwerkhaus an der Hauptstraße in Essen-Kettwig ist durch Brandstiftung ausgelöst worden. Davon geht die ermittelnde Kripo der Essener Polizei nach einem Befund eines Sachverständigen aus. Ob absichtlich gezündelt wurde oder der Brand am Morgen des 1. Oktober durch Fahrlässigkeit entstanden ist, sei allerdings noch nicht klar, sagte Polizeisprecher René Bäuml am Donnerstag.

Aufschluss darüber erhoffen sich die Ermittler durch Aussagen von weiteren Zeugen, die aktuell gesucht werden. Fest stehe bislang nur: Ein technischer Defekt als Ursache kann nach Ansicht des Gutachters ausgeschlossen werden, so Bäuml.

Gegen 5 Uhr am frühen Morgen war das Feuer in dem bewohnten Fachwerkhaus bemerkt worden. Die Kräfte der Feuerwehr löschten Dachstuhl in Flammen mit großem Aufwand. Durch das Feuer und das Wasser entstand ein erheblicher Schaden. Das Haus war akut einsturzgefährdet.

Die Feuerwehr setzte drei Drehleitern und mehrere tragbare Leitern dazu ein. Da es auch in den Nachmittagsstunden jenes Sonntags immer wieder zu einem Aufflammen zwischen den Holzbalken kam, wurde Löschschaum auf das Dach gegeben. Entsprechend durchnässt wurden die unteren Teile des Hauses, in dem auch eine Pizzeria und ein Modegeschäft untergebracht waren.

Wer der Polizei Essen Hinweise geben unter anderem auf mögliche Verdächtige geben kann, sollte sich melden unter der Rufnummer 0201/829.

