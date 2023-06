Gastronomie Extrablatt am Baldeneysee und in Rüttenscheid geschlossen

Essen-Rüttenscheid/Heisingen. Extrablatt zählt zu den beliebten Restaurantketten in Essen. Bei bestem Wetter haben zwei Filialen plötzlich geschlossen – Gäste sind überrascht.

Die Stühle an der Rü und am Baldeneysee sind leer, die Türen abgeschlossen: „Unser Betrieb bleibt vorübergehend geschlossen“: Das teilt die Geschäftsleitung der Extrablatt-Filialen Rüttenscheid und Baldeneysee ihren Kundinnen und Kunden auf den jeweiligen Websites und auf Aushängen vor Ort mit. Die Schließung kommt für viele so plötzlich wie überraschend.

Auch die Extrablatt-Filiale am Essener Baldeneysee ist vorübergehend geschlossen. Foto: Dominika Sagan

Extrablatt-Filialen in Rüttenscheid und Heisingen: Keine Erklärung zur Schließung

Eine weitere Erklärung gibt es auf der Website nicht, dort wird lediglich versprochen: „Wir halten euch auf dem Laufenden!“ Im Impressum ist indes nicht mehr der bisherige Geschäftsführer Ayhan Gencaslan aufgeführt, sondern Franz-Samuel Wefers. Wefers ist Co-Geschäftsführer der gesamten Extrablatt-Kette, die im Franchise-Modell betrieben wird.

Die Extrablatt-Filiale am Baldeneysee geriet zuletzt negativ in die Schlagzeilen, weil dort während des Corona-Lockdowns im Januar 2021 mit Beteiligung des Fußballprofis Breel Embolo eine illegale Party gefeiert wurde.

Am Dienstag, 20. Juni, sollen Gäste in der Gastronomie mit ihrer Lage direkt am Baldeneysee-Ufer noch gegessen und getrunken haben, am Mittwoch (21. Juni) kommen einzelne Fußgänger, andere mit dem Rad oder dem Auto und wundern sich.

Sonst gab es Warteschlangen am Baldeneysee in Essen

„Das hat doch gebrummt hier“, sagt eine Spaziergängerin, die auf der großen Terrasse auf die leeren Sitzmöglichkeiten blickt, wo sonst kaum ein Platz zu bekommen war. Meistens habe es vielmehr eine Warteschlange vorn bis zum Parkplatz gegeben.

Im Sommer 2019 hatte der Geschäftsführer das Lokal an der Lanfermannfähre nach einer aufwendigen und nach eigenen Angaben millionenteuren Renovierung eröffnet – mit Verspätung. Zuvor war in den Räumen viele Jahre die Betriebsgaststätte der EVAG (heute Ruhrbahn), die lange Zeit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vorbehalten war.

„Bis auf weiteres geschlossen. Wir bitten um Entschuldigung“: Das steht aktuell auf einem Zettel an der Tür der Rüttenscheider Extrablatt-Filiale. Foto: Krane

Zuletzt beherbergte das Lokal die Gaststätte Fährmann, bevor diese zum Extrablatt umgebaut wurde. Als dieses eröffnete, war das Publikum breit gemischt, kam aus vielen Städten, Gäste aller Altersklassen genossen die Lage am Wasser. Zuletzt seien es vor allem jüngere Gäste gewesen, die sich in Heisingen getroffen hätten, berichten diejenigen, die jetzt bei Sommertemperaturen am See stehen und gern ein kaltes Getränk bestellen würden.

Zeitpunkt einer möglichen Wiedereröffnung der Extrablatt-Filialen in Essen ist ungewiss

Unmut gab es immer wieder mal über das Personal, das sich zunächst einarbeiten musste. Der Chef warb anfangs um Geduld, als die Wartezeiten auf Essen und Getränke mitunter sehr lang waren. Nun fragen sich die ehemaligen Gäste vor Ort, ob das gesamte Personal so kurzfristig entlassen worden sei, während einige Männer die Aufsteller draußen abräumen und im Inneren des Lokals verschwinden.

Hinter ihnen schließt sich die Tür wieder. Wie es weitergeht, ist noch nicht bekannt. Die Geschäftsführer des Unternehmens Extrablatt waren auf Nachfrage der Redaktion noch nicht erreichbar. Derzeit gibt es lediglich noch eine weitere Information, die auf den Zetteln an den Türen steht: „Wir bitten um Entschuldigung.“

