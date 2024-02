Explosions-Alarm und ABC-Einsatz: Kita in Essen geräumt

Essen. In einem Keller in Frohnhausen ist ein Behälter mit der Aufschrift „Pikrinsäure“ geworden - eine unter Umständen hochgefährliche Substanz.

Ein angeblicher Gefahrstoff hat am Freitagmorgen für einen Explosionsalarm und ABC-Einsatz der Feuerwehr Essen gesorgt: Eine Kindertagesstätte an der Liebigstraße in Frohnhausen wurde evakuiert. Mehrere umliegende Straßen wurden gesperrt, Feuerwehr und Polizei waren seit kurz vor 10 Uhr mit starken Kräften vor Ort. Ein Sprengstoffexperte des Landeskriminalamtes (LKA) wurden angefordert.

Noch ist nicht geklärt, um welche Substanz es sich handelt, sagte Feuerwehrsprecher Christian Schmücker. Der Betrieb im „Regenbogenhaus“ sei vorsorglich eingestellt worden, nachdem bei Aufräumarbeiten in einem Kelleranbau ein Behälter mit der Aufschrift „Pikrinsäure“ gefunden worden ist. Im trockenen Zustand ist dieser Stoff hochexplosiv.

Gegen 11 Uhr haben Polizei und Feuerwehr ihre Maßnahmen zurückgefahren, die Straßen als auch die Kita wurden wieder freigegeben. Nach wie vor könnte es sich um einen gefährlichen Stoff handeln, sagte Schmücker: „Die gefundene Menge reicht aber für ein größeres Schadensereignis nicht aus.“

Die Feuerwehr hatte ihre Kräfte an der Frohnhauser Straße zusammengezogen. Ein Trupp in Schutzanzügen wird nach Rücksprache mit dem LKA-Experten die Substanz entsorgen. Im Zuge des Einsatzes wurden mehrere Kisten mit Chemikalien in kleinerer Menge gefunden, so der Feuerwehrsprecher. Wer sie in dem alten Keller deponiert hat, sei unklar.

