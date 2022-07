Ex-Wirt der Talschänke eröffnet neues Restaurant in Essen

Gastronom Asmir Hodzic musste die Talschänke im Hexbachtal schließen und betreibt jetzt die „Gastro am Wasserturm“ in Essen-Bedingrade.

Essen-Bedingrade. Fast 15 Jahre lang hat Asmir Hodzic die Talschänke im Hexbachtal betrieben. Jetzt hat der Gastronom ein neues Lokal in Bedingrade.

Einer der bekanntesten Gastronomen in Bedingrade startet neu durch: Asmir Hodzic hatte im vergangenen Jahr die Talschänke im Hexbachtal schließen müssen und öffnet nun die Türen seiner „Gastro am Wasserturm“. Im ehemaligen reinen Vereinslokal der DJK Adler Union Frintrop hat er in den vergangenen Monaten renoviert und serviert mit seinem Team jetzt auch für externe Gäste Schnitzel, Steaks und frisch gezapftes Pils – also genau das, wofür ihn seine große Stammkundschaft schon im Hexbachtal schätzte.

Der Biergarten dort war über die Grenzen Essens hinaus beliebt. Etwa 15 Jahre hat Hodzic die Talschänke betrieben, im vergangenen Jahr wurde jedoch der Pachtvertrag gekündigt. Im Dezember musste Hodzic sich deshalb von der Gaststätte verabschieden. Das fiel ihm nach all den Jahren schwer, denn er hatte viel Herzblut und vor allem viele Arbeitsstunden in die Talschänke investiert.

Sportverein verpachtet Lokal in Bedingrade

Jetzt blickt der 57-Jährige nach vorn und widmet sich ganz seinem neuen Restaurant „Gastro am Wasserturm“. Das Lokal ist deutlich kleiner als die Talschänke mit mehr als 200 Plätzen innen und außen: Im neuen Restaurant gibt es innen 32 Plätze, ungefähr 20 in einem kleinen Veranstaltungsraum und bis zu 50 Plätze im Biergarten. Für Gastwirt Hodzic ist es eine willkommene Verkleinerung, zusätzlich hat er den Montag und den Dienstag zum Ruhetag erklärt, um mehr Zeit für seine Familie mitsamt Enkelkindern zu haben.

Die „Gastro am Wasserturm“ inklusive Biergarten liegt am Vereinsgelände der DJK Adler Union Frintrop. Foto: Ant Palmer / FUNKE Foto Services

Er öffnet nun mittwochs bis samstags von 16 bis 22 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr. Unterstützung bekommt er von einem Teil des früheren Talschänken-Teams. „Meine ehemalige Köchin und eine Aushilfe habe ich übernommen“, sagt Hodzic. Gemeinsam möchten sie nun sowohl die Stammgäste als auch die Vereinsmitglieder der DJK Adler Union Frintrop bewirten. Der Sportverein ist Eigentümer des Lokals. „Es sind super nette Leute“, sagt Hodzic, der zuletzt schlechte Erfahrungen im Pachtverhältnis gemacht hat. Jetzt gehört auch der Sportverein zu seinem Alltag. „Ich bin von den Jungs begeistert und wir kommen sehr gut zurecht.“

„Gastro am Wasserturm“ bietet Schnitzel und Balkan-Spezialitäten

Auf der Karte stehen am Wasserturm Schnitzel mit verschiedenen Soßen, Cordon Bleu, Leberkäs und westfälischer Panhas, ebenso wie beliebte Gerichte aus der Talschänke: Hacksteak bosnischer Art etwa und der Grillteller mit Fleischspieß, Cevapcici und Djuvecreis. Aber auch Salate, Kinderteller und Eis hat Hodzic weiterhin im Angebot.

In seinem bisherigen Umfeld zu bleiben und Stammgäste wiederzusehen, war dem Gastronomen bei der Wahl eines neuen Standorts besonders wichtig. „Ich bin in Bedingrade heimisch geworden, kenne Hinz und Kunz und viele kennen mich“, sagt Hodzic. Auch diese Tatsache habe den Abschied im Hexbachtal so traurig gemacht. Auf Facebook hat er vor einiger Zeit die Neueröffnung der Gastro am Wasserturm am Kreyenkrop 15 bekanntgegeben und viel Zuspruch und ermutigende Kommentare erhalten. „Ich habe eine solche positive Resonanz gar nicht erwartet“, sagt er. Seit der Neueröffnung Ende Juni habe er schon viele bekannte Gesichter begrüßen dürfen, was ihn genauso freue, wie neue Gäste dazu zu gewinnen.

