Religion Evangelische Massentaufe in Essen: Warum Familien mitmachen

Essen. Open-Air-Familienfest: Im August werden 60 Kinder im Stadtgarten getauft. Die Evangelische Kirche probiert neue Formen des Tauffestes aus.

Erstmals lädt die Evangelische Kirche in Essen zu einer zentralen Massentaufe – am Sonntag, 20. August, werden mindestens 60 Kinder unter freiem Himmel im Stadtgarten getauft. Geplant ist die Veranstaltung als Open-Air-Gottesdienst mit Picknick und Live-Musik. 700 Gäste werden erwartet. Auch zwei Erwachsene lassen sich an diesem Tag taufen.

Vor Monaten hatte die Evangelische Kirche alle 4400 evangelischen Familien in Essen mit noch ungetauften Kindern angeschrieben und zum Mitmachen eingeladen. Die Martzocks aus Essen-Horst sagten sofort zu: „Uns gefällt die neue, lockere Form der Taufe“, berichten David (38) und Janine (34) Martzock. Getauft werden an diesem Tag der anderthalbjährige Sohn Lenni und Baby Mira – wobei: Am Montag, 24. Juli, war Mira noch gar nicht da, sondern noch im Bauch ihrer Mutter. Zum Tauftermin wird Mira aber da sein – denn der 24. Juli war der errechnete Geburtstermin.

„Wir fanden die Idee gut, die Taufe als fröhliches Fest zu feiern“

„Dass wir unsere Kinder taufen lassen, war für uns immer klar“, berichtet das Paar. „Wir fanden nur die althergebrachte Form so wenig ansprechend. Eigentlich wollten wir das Thema deshalb etwas aufschieben. Doch dann kam die Einladung, und wir fanden die Idee gut, die Taufe als fröhliches Fest mit Picknick zu feiern.“

Die Familien bringen Decken mit, die Pfarrerinnen und Pfarrer gehen über die Wiese und taufen die Kinder im Kreis ihrer Angehörigen. Alle 26 evangelischen Gemeinden in Essen sind an diesem Tag beteiligt; an Elternabenden konnten sich die Väter und Mütter vorher ein Bild vom Ablauf des Festes machen.

„Wir versprechen uns einen richtig schönen Tag für die ganze Familie“, sagt Janine Martzock. Regelmäßige Kirchgänger sind die Martzocks übrigens nicht – und trotzdem: „Dass wir unsere Kinder im christlichen Sinne erziehen und diese Werte weitergeben wollen, war für uns nie eine Frage“, sagt David Martzock. Die Zahl der Angehörigen, die in den Stadtgarten mitgenommen werden dürfen, ist übrigens frei. Die Martzocks werden mit einem guten Dutzend Menschen anreisen.

Tochter Mira wird zu den jüngsten Täuflingen gehören

Das älteste Kind, das an diesem Tag getauft wird, ist 16 Jahre alt; die noch ungeborene Mira vermutlich das jüngste.

Und wenn es regnet? „Steht die Erlöserkirche als Ausweichquartier zur Verfügung“, teilt die Evangelische Kirche mit. Essen ist übrigens nicht die einzige Stadt, in der die Evangelische Kirche bei der Taufe neue Wege gehen will: Es handelt sich um eine bundesweite Aktion; man will „das Geschenk der Taufe neu entdecken und feiern“, heißt es. Sieben Pfarrerinnen und Pfarrer aus Essen bildeten einen Vorbereitungskreis.

Für die Katholische Kirche wäre eine solche Open-Air-Taufe übrigens nicht möglich: Die katholischen Regeln schreiben vor, dass eine Kirche in einer Kirche oder einer Kapelle stattfinden muss.

Erste Open-Air-Feiern gab es während Corona

Eine erste, nicht zentrale Open-Air-Taufe hatte es in Essen übrigens während der Corona-Pandemie gegeben: Im August 2022 wurden 28 Kinder auf dem Marktplatz der Margarethenhöhe getauft. Die Zahl der Taufen war während der Pandemie stark zurückgegangen, weil viele Familien auf ein Fest mit Maske und Abstandsregeln verzichten wollten. Schon damals hieß es, man suche neue Wege, das traditionelle Fest der Taufe zeitgemäß zu feiern.

Interessierte Familien können ihr Kind für die Taufe im Stadtgarten am 20. August noch anmelden. Die Elternabende sind zwar alle vorüber, doch es gibt noch einen Info-Abend, der als Videokonferenz stattfinden wird. Das Meeting findet am Montag, 7. August, 20 Uhr, statt; Infos und Anmeldemöglichkeiten gibt es online unter www.taufe.kirche-essen.de.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen