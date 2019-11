Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Evangelische Kirchengemeinde zählt 3900 Mitglieder

In einem Gottesdienst Anfang November hat Skriba Silke Althaus, zweite Stellvertreterin der Superintendentin des Kirchenkreises Essen, Julia Olmesdahl als neue Pfarrerin in der Evangelischen Kirchengemeinde Bergerhausen eingeführt. Der Alten-Club der evangelischen Gemeinde Bergerhausen trifft sich jeden Donnerstag von 15 bis 17 Uhr an der Ederstraße 19.

Mit einer symbolischen Schlüsselübergabe zur Umwidmung am 1. September, ging das Gemeindezentrum an der Billebrinkhöhe 72 von der evangelischen Gemeinde Bergerhausen an das Integrationsmodell Essen über. Der neue Eigentümer betreibt dort ein Forum für inklusive Kultur. In der ehemaligen Kirche finden aber weiter Gottesdienste statt und Gruppen der Gemeinde treffen sich in dem Gebäude.