Essensausgabe statt Weihnachtsfeiern für Bedürftige in Essen

Essen. Die großen Weihnachtsfeiern für Bedürftige in Essen entfallen dieses Jahr. Stattdessen gibt es Essensausgaben, Geschenktüten oder Lieferservice.

In der Weihnachtszeit decken kirchliche Träger auch für diejenigen den Tisch, die kein Zuhause haben, allein sind oder mit der Organisation überlastet wären. Im Corona-Jahr kann manches der beliebten Angebote nur in abgewandelter Form stattfinden.

Sonst lädt etwa das Fliz-Mobil des katholischen Sozialträgers CSE Heiligabend in die Gemeinde St. Gertrud in der Innenstadt ein. All jene, die an den wöchentlichen Kinder- und Familientischen in St. Gertrud und in Kray teilnehmen, sitzen dann zusammen, erleben Krippenspiel und Bescherung.

Weil sich so viel Nähe zu Pandemiezeiten verbietet, hat das Team des Fliz-Mobils kurzerhand einen Lieferdienst eingerichtet, für den sich die Familien anmelden konnten: „Zu jeder Familie werden am Nachmittag des 24. Dezembers Essen und Geschenke gebracht“, versprechen die Helfer. „Als kleine Überraschung erhalten die Familien einen Link zu einem selbstgedrehten Video des Fliz-Mobils, das erst am Heiligen Abend hochgeladen wird.“

Das Café Schließfach wendet sich an Frauen und Mädchen, die drogenabhängig sind und/oder sich prostituieren. Sie sollten in dieser Woche zum Weihnachtsessen eingeladen werden: Vom 14. bis zum 18. Dezember sollte es jeden Tag ein selbstgekochtes Essen für jeweils acht Frauen geben – begleitet vom Vorlesen einer Weihnachtsgeschichte und einem Geschenk. Auf dem Speiseplan standen Gulasch mit Spätzle, Rouladen mit Klößen, Entenbrust oder Sauerbraten, plus Vorspeise und Dessert. Wegen des Lockdowns entfällt das Angebot nun, doch die angemeldeten Frauen können Essen und Geschenk zwischen 12 und 13 Uhr des jeweiligen Tages am Fenster des Café Schließfachs an der Niederstraße 12 abholen.

Zeitfenster für die Ausgabe des Weihnachtsessens

Gute Tradition: Zu Heiligabend findet im evangelischen Studentenzentrum „Die Brücke“ in Essen eine Feier für Wohnungslose statt. In diesem Jahr werden stattdessen an anderer Stelle Geschenktüten verteilt. Foto: Julia Tillmann / FUNKE Foto Services

Entfallen muss dieses Jahr auch das große Weihnachtsessen für wohnungslose Menschen, das traditionell zu Heiligabend in der „Brücke“ gefeiert wird. Als Ersatz für die stets gut besuchte Feier wird es anderer Stelle eine Essensausgabe geben, bei der die etwa 100 angemeldeten Gäste auch eine Geschenktüte erhalten. Damit die Abstandsregelungen eingehalten werden können, wird das Essen in acht Zeitfenstern ausgegeben. Oberbürgermeister Thomas Kufen wird zu einem Kurzbesuch erwartet.

In den Geschenktüten findet sich eine gemeinsame Weihnachtsbotschaft von Diakoniepfarrer Andreas Müller und Franziskaner-Pater und Obdachlosenseelsorger Hermann-Josef Schlepütz. Bei der Befüllung der Tüten sind wie immer die Johanniter Hilfsgemeinschaft und der Rotary Club Essen Hellweg dabei, in diesem Jahr helfen auch die Bäckerei Döbbe und Rot-Weiss Essen mit.

