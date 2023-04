Essens Straßen: Baustellen, Sperrungen – wo es bald eng wird

Essen. Bottroper Straße, Gildehof-Tunnel, Rüttenscheid, Bergeborbeck: Wo neue Sperrungen und Engstellen zu erwarten sind.

Wo werden in den kommenden Tagen neue Baustellen auf Essener Straßen eingerichtet? Wo entstehen Sperrungen? Wo ist mit Stau und Behinderungen zu rechnen?

Die aktuelle Übersicht:

Die dickste Sperrung ist auf der Bottroper Straße zu erwarten: Sie wird von Freitag, 5. Mai (22 Uhr), bis Sonntag, 7. Mai, in Fahrtrichtung Innenstadt komplett gesperrt. Die Sperrung liegt auf dem Abschnitt zwischen Paulstraße und Berthold-Beitz-Boulevard.

Ab Samstag, 6. Mai, 22 Uhr, bis Sonntag, 7. Mai, 22 Uhr, ist die Straße dann außerdem in die Gegenrichtung (Richtung Bottrop) voll gesperrt.

Der Grund: Es finden Bauarbeiten für eine Brücke statt. Die Brücke ist Bestandteil des großen Grün-Projekts „Grünzug Zangenstraße“, bei dem auch eine neue Rad-Trasse entsteht.

Der Gildehof-Tunnel wird schöner

Schon seit Montag, 24. April, laufen im Gildehof-Tunnel Arbeiten, die dazu führen, dass regelmäßig eine der Fahrspuren gesperrt werden muss. Der Gildehof-Tunnel ist der finstere Tunnel in der Nähe des Hauptbahnhofs, der von Norden (Varnhorstkreisel, der frühere „Busen-Brunnen“) zum Süden führt (Helbingbrücken).

So sieht bald der Gildehof-Tunnel am Hauptbahnhof aus. Lichtinstallationen werden montiert. Foto: Foto: Stadt Essen / Stadt Essen

Im November hatte die Stadt beschlossen, dass der Gildehof-Tunnel aufgehübscht werden soll – unter anderem durch eine Licht-Installation. Mitte Mai sollen die Arbeiten fertig sein. „Die seit Montag laufenden Arbeiten werden täglich in der Zeit von 9 bis 15 Uhr durchgeführt. Im Zuge dessen kann es im Gildehoftunnel immer wieder zu Fahrspursperrungen kommen“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Auch im Tunnel nebenan, dem „Bernetunnel“ (führt von Süd nach Nord), gibt es bald Arbeiten wegen akuter Schäden an der Decke. Wann die Arbeiten starten, steht noch nicht fest. „Aktuell befindet sich diese Maßnahme noch in der Planung, für die auch intensive Abstimmungen in Bezug auf Belange des Arbeitsschutzes, des Tierschutzes und des Verkehrs nötig sind“, berichtet die Stadt. „Tierschutz“? Ja, wegen der Tauben.

Fahrspursperrungen in Kray und andernorts

An der Hafenstraße (Bergeborbeck), Höhe Sulterkamp bis Bottroper Straße, gibt es ab Dienstag, 2. Mai, Kanalbauarbeiten der Stadtwerke. Das Linksabbiegen auf die Krablerstraße ist deshalb nicht möglich. Die Arbeiten dauern bis 12. Mai an.

Bonifaciusstraße: Die Stadt erneuert ab Dienstag, 2. Mai, die Fahrbahndecke. Die Spur in Fahrtrichtung Kray ist gesperrt. Geplantes Ende der Arbeiten: Sonntag, 14. Mai. Die Einmündung Morgensteig ist komplett gesperrt.

Richard-Wagner-Straße (Rüttenscheid/Südviertel): Auf der Kreuzung Müller-Breslau-Straße (Nähe McDonald’s) erneuert die Autobahn GmbH ein Geländer. Deshalb ist die rechte Fahrspur gesperrt. Die Auffahrt auf die A52 in Richtung Düsseldorf ist aber weiter möglich.

