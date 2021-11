Essens Stadtdirektor fordert Ungeimpfte zur Impfung auf

Essen. „Es geht um Leib und Leben“: Mit deutlichen Worten hat Essens Stadtdirektor Peter Renzel die Ungeimpften aufgefordert, sich impfen zu lassen.

In einem eindringlichen Appell hat Essens Stadtdirektor und Gesundheits-Dezernent Peter Renzel die Ungeimpften im Stadtgebiet dazu aufgefordert, sich „unbedingt impfen zu lassen. Die Pandemie ist in Essen nicht vorbei“, schreibt Renzel am Mittwochabend in seinem privaten Facebook-Account.

„Die Infektionszahlen steigen auch in Essen weiter rasant. In den letzten dreieinhalb Wochen war die stärkste Gruppe der 1.813 Neuinfizierten mit knapp über 60 % (1.062) die Altersgruppe der Erwachsenen zwischen 20 und 59 Jahren“, berichtet der Gesundheits-Dezernent.

Renzel warnt: „Leib und Leben der Ungeimpften ist in Gefahr“

Renzel geht davon aus, dass NRW in Kürze eine 2G-Regel für Freizeit-Aktivitäten verordnen wird. „Die Gefahr besteht darin, dass Geimpfte bei 2G meinen, sie sind nicht mehr Teil der Pandemie“, schreibt Renzel. „Aber auch Geimpfte können sich infizieren und das Virus weitergeben. In den letzten drei Monaten sind 30 % aller Neuinfektionen sogenannte Impfdurchbrüche.“

Deshalb müsse auch weiterhin kontinuierlich und konsequent getestet werden. 2G sei „nicht der Garant oder das ultimative Instrument zur Eindämmung der Pandemie, sondern nur die klare und unmissverständliche Aufforderung, nicht Geimpfte zur Impfung zu bewegen“.

Renzel: „2G ist die Aufforderung, nicht Geimpfte zur Impfung zu bewegen“

Klar sei, dass Geimpfte bei einer Infektion deutlich seltener an schweren Krankheitsverläufen litten. Renzel prognostiziert: „Es ist nur ein Frage der Zeit in den nächsten Wochen, dass sich Menschen die bisher nicht impfen haben lassen, infizieren und die Gefahr besteht sehr schwer zu erkranken.“

Trotz der verhärteten Fronten zwischen Geimpften und Impf-Verweigern müssten alle Geimpften weiter Überzeugungsarbeit leisten im Freundes- und Familienkreis. „Die nächsten Wochen und Monate werden für nicht geimpfte Essenerinnen und Essener gefährlich. Leib und Leben sind in Gefahr.“

