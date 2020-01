Essen. Der Rückzieher des Krankenhaus-Betreibers Contilia überrascht alle. OB Kufen will den Neubau noch nicht abhaken, die SPD sieht die Stadt am Zug.

Essens SPD: Stadt sollte Klinik-Übernahme ernsthaft prüfen

Dass der Krankenhaus-Betreiber Contilia die vor nicht einmal zwei Jahren erworbenen katholischen Kliniken im Norden der Stadt wieder abstoßen will und damit bis auf weiteres auch die Pläne für einen 300 Millionen Euro teuren Klinik-Neubau begräbt – diese Nachricht hat in Essen fast alle erstaunt. Doch nach dem ersten Zwicken, ob man da richtig gehört hat, gehen die Blicke nach vorn: Der OB mag das Mega-Projekt auf keinen Fall abschreiben. Und die SPD hat da auch schon eine Idee.

Ob es eher eine fixe Idee ist, muss sich zeigen: Oliver Kern jedenfalls, OB-Kandidat der Sozialdemokraten, plädiert dafür, die Stadt solle „ernsthaft zu prüfen, ob eine Übernahme der Kliniken (...) machbar und sinnvoll ist“. Gesundheit, so Kern, sei schließlich Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge „und darf nicht nur unter wirtschaftlichen Aspekten betrachtet werden“.

Sozialdemokraten erinnern an die ärztliche Unterversorgung im Norden

Kern verknüpft den avisierten Krankenhaus-Verkauf mit der seit Jahren angeprangerten ärztlichen Unterversorgung im Essener Norden. Die könne man bei der Gelegenheit „wesentlich aktiver angehen“. Und Krankenhäuser in kommunaler Trägerschaft seien schließlich vielerorts Alltag, „vielleicht ist die Zeit in Essen gekommen, dieses Aufgabenfeld ein Stück weit wieder in die öffentliche Hand zurückzuführen“.

Ein Verkauf der Katholischen Kliniken Essen (KKE), zu denen das Borbecker Philippusstift und das Stoppenberger Vincenz-Krankenhaus, das Marienhospital Altenessen und inzwischen auch das Geriatriezentrum Haus Berge in Bochold gehören, dürfe die Situation der Beschäftigten wie der Patienten „nicht verschlechtern“ – dies machte der Altenessener SPD-Ratsherr Martin Schlauch deutlich, zugleich Vorsitzender des Rats-Ausschusses für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Integration.

Für OB Kufen hat „eine freie gemeinnützige Trägerschaft immer Priorität“

Oberbürgermeister Thomas Kufen machte demgegenüber am Dienstag deutlich, dass für ihn „eine freie, gemeinnützige Trägerschaft immer Priorität“ habe: Den auch für ihn überraschenden Beschluss der Contilia bedaure er nicht zuletzt mit Blick auf die „neu entstandene Unsicherheit“.

Die krankenhäusliche Versorgung im Essener Norden und Nordwesten zu sichern und weiterzuentwickeln „hat absolute Priorität und ist mir ein besonderes Anliegen“, betonte Kufen und sieht hier die Geschäftsführung der Contilia in der Verantwortung. An den Plänen für einen Neubau in Altenessen sollte seiner Ansicht nach festgehalten werden, denn: „Dieser bietet viele Chancen, nicht nur Arbeitsplätze zu sichern, sondern auch die medizinische Versorgung auf höchstem Niveau zu halten. Das muss auch nach einem möglichen Verkauf durch die Contilia so bleiben.“