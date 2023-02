Essens Radwegenetz ist lückenhaft – das fordern Aktivisten

Essen. Die Initiative Radentscheid Essen hat ein Konzept für ein „leistungsfähiges Radwegenetz“ vorgelegt. Woran es am vorhandenen Netz mangelt.

Die Initiative Radentscheid Essen hat Oberbürgermeister Thomas Kufen ein Konzept zum Ausbau des Radwegenetzes vorgelegt. Nur: Die bereits vorhandenen Radwege des sogenannten Hauptroutennetzes sind in weiten Teilen sanierungsbedürftig. Zu diesem Ergebnis kommt ein Gutachten im Auftrag der Stadt Essen.

So besteht nach Einschätzung des Gutachters für etwa die Hälfte aller Abschnitte des Radhauptroutennetzes Handlungsbedarf. Jeder fünfte untersuchte Abschnitt weist einen oder mehrere Sicherheitsmängel auf, heißt es in einem Bericht an den für Verkehr und Mobilität zuständigen Fachausschuss des Stadtrates. Das Hauptroutennetz misst rund 200 Kilometer vornehmlich entlang von Hauptverkehrsstraßen. Hinzu kommt ein so genanntes Ergänzungsnetz mit einer Gesamtlänge von 323 Kilometern auf Nebenstrecken.

Der schlechte Zustand der Radwege konterkariert das Ziel der Stadt Essen

Der schlechte Zustand des Radwegenetzes konterkariert das selbstgesteckte Ziel der Stadt, das Fahrradfahren in Essen attraktiver zu machen. Ab 2035 sollen die Essenerinnen und Essener 25 Prozent ihrer Wege mit dem Fahrrad zurücklegen, was nach einhelliger Meinung sichere und attraktive Radwege voraussetzt. Zuletzt lag der Anteil des Radverkehrs bei gerade einmal sieben Prozent, so das Ergebnis der jüngsten Verkehrserhebung von 2018.

Oberbürgermeister Thomas Kufen (vorne, 2.v.l.) und Verkehrsdezernentin Simone Raskob (vorne, 3. v.l.) nahmen das Radwege-Konzept entgegen von Mark Wanners, Sophia Zocholl, Carsten Schoch, Luca Bergfort, Marco Hoffmann, Christian Horn und Ulrike Bartsch (v.l.n.r.). Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Das Radwegenetz benötigt deshalb nach Überzeugung des Radentscheides Essen dringend „ein Update“. Die Planungen der Stadt gehen bis in die frühen 1990er zurück und wurden zuletzt 2010 überarbeitet. Ein geschlossenes Netz bestehe bis heute aber nur auf dem Papier, kritisiert Radentscheid Essen. Umgesetzt sei weniger als ein Drittel. Der Ist-Zustand müsse deshalb als „dünn und lückenhaft beschrieben werden“. heißt es im Bericht, den die Initiative nun vorgelegt hat. Überschrieben ist der Bericht mit: „Essen auf dem Weg zu einem leistungsfähigen Radwegenetz.“

Laut Radentscheid Essen müsste das Radwegenetz um 254 Kilometer erweitert werden

Wie könnte ein solches aussehen? Die Initiative hat dazu Radfahrerinnen und Radfahrer in diversen Workshops befragt, auch Fachleute der Stadtverwaltung wurden gehört. Mehr als 1500 Personen haben sich nach Angaben der Initiative beteiligt. Das Ergebnis: Das Radwegenetz müsste um 254 Kilometer erweitert werden, davon 175 Kilometer auf Hauptrouten und 79 Kilometer auf Nebenrouten. 110 Kilometer des heutigen Ergänzungsnetzes wären in Hauptrouten mit höherem Ausbaustandard umzuwandeln.

So könnte ein „Premiumrouten-Netz“ aussehen. Foto: Harfst/Radentscheid

Kern des von Radentscheid Essen vorgelegten Konzeptes sind zwölf so genannte Premiumrouten. Dabei handelt es sich um die wichtigsten Hauptrouten, welche Stadtteile und Stadtbezirke als Ringpromenaden miteinander verbinden – „durchgehend, komfortabel und beleuchtet“, wie Radentscheid Essen betont. Markierungen in verschiedenen Farben erleichtern die Orientierung. Auf dem Stadtplan abgebildet erinnert das Ganze an einen Spinnennetz oder an das gut ausgebaute U-Bahnsystem von Metropolen wie London und Paris.

200 Meter bis zur nächsten Radhauptroute

Neun von zehn Einwohnern dieser Stadt hätten einem Radius von 200 Metern um ihren Wohnort Anschluss an eine der Fahrradhauptrouten. 70 Prozent der Wege ließen sich sicher und komfortabel mit dem Fahrrad zurücklegen. Die Kriterien für ein solches, leistungsfähiges Radwegenetz sind nicht aus der Luft gegriffen, sondern basieren auf vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) erarbeiteten Kriterien, betont Radentscheid Essen.

„Der Zeitpunkt ist günstig, weil wir unsere Planungen konkretisieren“, sagte Oberbürgermeister Thomas Kufen, als er die Vorschläge von Radentscheid Essen entgegen nahm. Tatsächlich steht die Stadt in der Pflicht mehr für den Radverkehr zu tun, seit der Rat der Stadt 2020 dem von Radentscheid Essen initiierten Bürgerbegehren beigetreten ist. Rund 25.000 Essenerinnen und Essener hat das Bürgerbegehren unterzeichnet.

Die Stadt Essen hat sich verpflichtet, jedes Jahr zehn Kilometer Radwegen zu bauen

Unter anderem hat sich die Stadt durch den Beitritt dazu verpflichtet, jedes Jahr zehn Kilometer Radwege fertigzustellen, um so Lücken im Radwegenetz zu schließen. Innerhalb von zehn Jahren sollen 232,5 Millionen in den Ausbau der Fahrrad-Infrastruktur fließen.

Jene Abschnitte des Netzes, deren Zustand der Gutachter als schlecht eingestuft hat, sollen bei den Planungen der Verwaltung vorrangig bearbeitet werden, heißt es. Diese Radwege müssten dringend saniert werden, sagte Verkehrsdezernentin Simone Raskob. Wie schnell das geht und was die Stadt dies kosten wird, bleibt vorerst offen.

