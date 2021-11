Essens Oberbürgermeister Kufen nun doch für CDU-Basisvotum

Essen. Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen gibt einem Basisvotum zum CDU-Bundesvorsitz nun doch sein Plazet. Er knüpft daran aber eine Bedingung.

Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen hat seine ablehnende Haltung gegenüber einem Mitgliederentscheid zum Bundesvorsitz der CDU vorsichtig revidiert. Unmittelbar vor dem Treffen des Bundesvorstands am Dienstag (2.11.) in Berlin, der über das weitere Vorgehen berät, erklärte Kufen: „Wir müssen diese wichtige Personalentscheidung in diesem Jahr über die Bühne bekommen. Wenn das mit einem Mitgliederentscheid möglich ist, bin ich damit fein.“

Noch Mitte Oktober hatte Kufen bezweifelt, dass das zeitlich zu stemmen wäre: „Wir können es uns vom Zeitplan her schwer vorstellen, wie ein Mitgliederentscheid organisiert werden könnte“, erklärte er damals in seiner Eigenschaft als Chef der CDU Ruhr. Die betonte, dass sie die Rolle der Mitglieder bei inhaltlichen wie personellen Fragen grundsätzlich stärken wolle, stand dem Mitgliederentscheid aber wegen des Zeitdrucks ablehnend gegenüber: Die CDU könne nicht ohne neuen Bundesvorsitzenden in ein Jahr mit drei Landtagswahlen gehen. Auch in Nordrhein-Westfalen wird 2022 ein neuer Landtag gewählt.

Kufen: Kampfkandidatur sollte vermieden werden

Auch am Dienstag verwies Kufen auf die anstehenden Landtagswahlen, die eine Entscheidung dringlich machten. Es gebe aber Signale, dass die Wahl eines Nachfolgers des scheidenden CDU-Chefs Armin Laschet auch mit Mitgliederentscheid bis zum Jahresende organisiert werden könne. Wie das gehen soll, wird am Dienstag in Bundesvorstand und Präsidium der Partei in Berlin besprochen. Wenn der Zeitplan stimmt, würde auch Kufen dem Verfahren sein Plazet geben. Essens CDU-Chef Matthias Hauer hatte sich dieser Tage bereits für ein solches Basisvotum ausgesprochen.

Oberbürgermeister Kufen wäre grundsätzlich lieber, wenn es erst gar nicht zu einer Kampfkandidatur käme, sondern bereits im Vorfeld eine Einigung auf einen Kandidaten erzielt werden könnte: „Wenn wir nur einen Kandidaten haben, brauchen wir eigentlich keinen Mitgliederentscheid.“

