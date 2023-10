Essens OB ruft am Montag auf zu Schweigeminute für Israel

Die Stadt Essen stehe fest an der Seite Israels und seiner Partnerstadt Tel Aviv-Jaffa, heißt es im Aufruf des OB zur Schweigeminute an diesem Montag (16. Oktober).

Essen. Nach den Terroranschlägen der Hamas auf Israel ruft der Essener OB zu einer Schweigeminute auf: am Montag (16. Oktober) um 12 Uhr.

Der Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen ruft am Montag, 16. Oktober, 12 Uhr, zur Schweigeminute auf, um der Opfer in Israel zu gedenken und so ein Zeichen für Frieden zu setzen.

Die Stadt Essen stehe fest an der Seite Israels und seiner Partnerstadt Tel Aviv-Jaffa, heißt es in dem Aufruf.

Die terroristischen Angriffe der Hamas auf Israel hätten unermessliches Leid verursacht und eine neue Spirale der Gewalt entfacht. Die jüngsten Ereignisse im Nahen Osten hätten auch die Essenerinnen und Essener zutiefst erschüttert. Diese Gewaltverbrechen verurteile die Stadtverwaltung stellvertretend für die Essener Bürgerschaft auf das Schärfste.

Die Gedanken seien bei allen Menschen, die unter dieser schrecklichen Auseinandersetzung litten.

