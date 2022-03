Essens OB: Keine Termine mit russischen Regierungsvertretern

Essen. Essen hält an Kontakten zur russischen Partnerstadt Nischni Nowgorod fest. Gespräche mit russischen Regierungsvertretern lehnt der OB aktuell ab.

Essen hat bekräftigt, die Städtepartnerschaft mit dem russischen Nischni Nowgorod aufrechtzuerhalten. Das sei auch die Linie des Deutschen Städtetags, der am Montag (28.2.) über die Frage diskutiert habe. Die Spitzen des Gremiums seien sich einig gewesen, dass Partnerschaften mit der russischen Zivilbevölkerung unbedingt aufrecht erhalten werden solle, teilt die Stadt Essen mit.

Oberbürgermeister Thomas Kufen hatte bereits am Freitag (25.2.) den Vorschlag der Essener Grünen zurückgewiesen, die Partnerschaft wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine auf den Prüfstand zu stellen oder gar aufzukündigen. In einem Brief an seinen Amtskollegen in Nischni Nowgorod hatte der OB zuvor seine Solidarität mit der Ukraine unterstrichen und gleichzeitig seine Hoffnung betont, dass die Zivilgesellschaft beider Städte Gräben überwinden könne.

Gespräche mit russischer, ukrainischer und polnischer Gemeinschaft in Essen

Wie die Stadt jetzt mitteilt, wolle Kufen mit diesem Ziel nicht nur Gespräche mit Vertretern aus der ukrainischen und der russischen Gemeinschaft in Essen führen, sondern auch mit den Städtepartnern aus Polen: Es sei davon auszugehen, dass Polen einen Großteil der ukrainischen Flüchtlinge aufnehmen werde. Termine und Veranstaltungen mit Vertretern der russischen Regierung nimmt Kufen derzeit nicht wahr.

