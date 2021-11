Essens OB gegen Spahn-Vorstoß: Wir brauchen kein Impfzentrum

Bei der ersten Impfaktion in der Marktkirche in der Essener Innenstadt bildete sich eine Warteschlange. Die Impfbereitschaft sei weiter hoch, glaubt OB Kufen, man müsse nur passgenaue Angebote machen.

Viele, die noch keine Impfung haben, seien weder Querdenker noch strikte Impfgegner, sondern oft nur schlecht informiert oder bequem Oberbürgermeister Thomas Kufen hat einer Wiederbelebung des Impfzentrums eine Absage erteilt: „Es gibt keine Pläne der Stadt Essen, die Messe wieder anzumieten.“ Das Impfzentrum in der Messehalle war am Wahlsonntag Ende September nach acht Monaten geschlossen worden. Seither setzt die Stadt verstärkt auf dezentrale Impfaktionen. Um die noch wirkungsvoller zu machen, brauche Essen stadtteilscharfe Daten über die Ungeimpften, fordert der OB.

Gesundheitsminister fordert Wiedereröffnung der Impfzentren

Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte zu Wochenbeginn gefordert, die Impfzentren angesichts steigender Corona-Zahlen zu reaktivieren; auch um die Booster-Impfungen für ältere und vorerkrankte Bürger und Bürgerinnen zu beschleunigen. „Um möglichst vielen möglichst schnell eine Auffrischungsimpfung zu ermöglichen, sollten die Länder die Impfzentren, die sie seit Ende September in Standby bereithalten, nun wieder startbereit machen“, sagte Spahn der „Rheinischen Post“. Auch Ärztepräsident Klaus Reinhardt schloss sich der Forderung an.

Thomas Kufen ist anderer Meinung als sein Parteifreund Spahn: „Das eine Impfzentrum ist nicht die Lösung. Wir müssen in die Fläche gehen.“ Die Stadt Essen mache gerade sehr gute Erfahrungen mit den Impfungen in den Stadtteilen: Egal ob Moschee, Kirche oder Bürgerzentrum, die Angebote würden grundsätzlich gut angenommen. Sehr erfolgreich seien auch zwei innerstädtische Angebote: die Impftermine in der Marktkirche und bei der AOK an der Grünen Mitte.

Impf-Angebote in der Moschee oder in der Marktkirche werden gut angenommen

„Das mag damit zusammenhängen, dass viele Jobcenter-Kunden bei der AOK versichert sind“, hatte Gesundheitsdezernent Peter Renzel zum großen Erfolg der Impftermine bei der Krankenkasse erklärt. Zuvor hatte die Stadt die Jobcenter-Kunden – also alle Bürger, die Hartz IV beziehen – angeschrieben und ausdrücklich auf die dezentralen Impftermine aufmerksam gemacht. Für OB Kufen bestätigt die positive Resonanz auf die städtischen Schreiben, dass man viele Ungeimpfte sehr direkt ansprechen müsse. „Das sind nicht alles Querdenker, Reichsbürger oder strikte Impfgegner. Manche haben keinen Impfausweis, andere keinen Hausarzt, wieder andere sind schlecht informiert oder bequem.“

„Das mag damit zusammenhängen, dass viele Jobcenter-Kunden bei der AOK versichert sind“, sagt Gesundheitsdezernent Peter Renzel zum Erfolg der Impftermine bei der Krankenkasse. Die Jobcenter-Kunden werden von der Stadt angeschrieben. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Auf diese Menschen müsse man zugehen, ihnen einfache Impfangebote und muttersprachliche Informationen bieten: „Wir müssen die Wohnortnähe und die direkte Ansprache ausspielen. So können wir noch viele erreichen, es gibt da eine große Impfbereitschaft.“

Oberbürgermeister fordert stadtteilscharfe Daten über Ungeimpfte

Wichtig sei jedoch, dass man diejenigen, die noch keine Impfung haben, zielgenauer ansprechen könne, betont Kufen. „Im Moment stochern wir da im Nebel.“ Bestenfalls könne die Stadt aus auffällig hohen Infektionszahlen in einzelnen Stadtteilen schließen, dass es dort eine eher niedrige Impfquote gebe. „Um gewappnet in die vierte Welle zu gehen, müssen wir das professioneller machen“, sagt der OB. „Dazu brauchen wir stadtteilscharfe Daten, wer ungeimpft ist. Die fehlen uns.“

Der Einwand, dass die Menschen, die im Impfzentrum insgesamt 450.000 Erst- und Zweitimpfungen erhalten haben, dort mit Adresse erfasst worden seien, greife nicht, sagt Kufen. Die Stadt habe nur die Infrastruktur für das Zentrum gestellt. „Die Daten liegen bei der Kassenärztlichen Vereinigung. Wir haben darauf keinen Zugriff.“

Auffrischungsimpfungen in den Pflegeheimen laufen

Weiter kompliziert werde die Datenerfassung, weil die Hausärzte ihre Impfdaten nur einmal pro Quartal ans Landesgesundheitsministerium meldeten, das die Zahlen ans Robert-Koch-Institut weiterleite. Für die Betriebsärzte gebe es wieder einen anderen Meldeweg. Mit Blick auf die Kassenärztliche Vereinigung und das Landesgesundheitsministerium fordert Kufen: „Diese Daten müssen mal zusammengeführt und uns zur Verfügung gestellt werden.“ Selbstverständlich anonymisiert. Dann könne die Stadt auch passgenaue Angebote in den Stadtteilen machen.

Bei den Senioren und Seniorinnen, die möglichst rasch eine Auffrischungsimpfung erhalten sollen, sei man indes schon auf einem guten Weg: „Da gehen wir wieder in die Einrichtungen.“

