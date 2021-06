Essens Nordwesten: Stromausfall ist überall wieder behoben

Essen. Zwischen Frintrop und Borbeck blieb am Mittwochnachmittag für eineinhalb Stunden der Saft weg: ein Kabelschaden, doch der ist inzwischen behoben.

Kein Mucks mehr aus der Klimaanlage, die Glotze schwarz beim EM-Spiel Finnlands gegen Russland und der Eisschrank im Tau-Modus: In Teilen des Essener Nordwestens ist am Mittwochnachmittag gegen 15.15 Uhr der Strom ausgefallen. Betroffen waren zunächst rund 3000 Haushalte in den Stadtteilen Bedingrade und Schönebeck, Frintrop und Teilen von Borbeck-Mitte.

Als Auslöser für den Störfall machte der Netzbetreibers Westnetz aus Dortmund ein schadhaftes Kabel aus. Das zu lokalisieren, brauchten die Techniker nicht lang: Schon nach einer Stunde verringerte sich die Zahl der stromlosen Haushalte auf 300, und auch die waren gegen 16.40 Uhr wieder am Netz.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen