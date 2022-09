Essens neue Partyreihe: „KettClub“ im Alten Bahnhof Kettwig

Essen-Kettwig. Einmal im Monat sollen House- und Disco-Tracks in Pino’s Bar im Alten Bahnhof Kettwig zum Tanzen animieren. Dieser DJ steckt hinter dem KettClub.

Eine Premiere der besonderen Art gibt’s an diesem Freitag, 16. September, in Pino’s Bar/Restaurant im Alten Bahnhof Kettwig, Ruhrtalstraße 345. Dann steigt ab 22 Uhr der „KettClub“, der künftig einmal im Monat für alle Tanzwütigen, die zu House und Disco abfeiern wollen, seine Pforten öffnet.

DJ UD ist House-Spezialist

Jeden dritten Freitag eines Monats sollen die Fans dieser Musikrichtung verwöhnt werden. „In Kettwig fehlte bisher so eine kleine, aber feine Party-Reihe“, sagt Pino Mammone, der Geschäftsführer der Gastronomie im Alten Bahnhof, „wir glauben, dass die Veranstaltung gut angenommen wird, zumal wir mit DJ UD dafür einen renommierten DJ gewinnen konnten.“

DJ UD aus Heidhausen legt seit gut 30 Jahren im In- und Ausland, hauptsächlich freilich im Ruhrgebiet auf. Damals angefangen als Rock-DJ, hat er sich längst als House-Spezialist einen Namen gemacht. In diesem Sommer hatte er in Essen unter anderem auf der Lil’ Tiger Rooftop Terrace in der City und im Rüttenscheider Miss Hops einige Gastspiele.

Ein Hauch von Studio 54 auf dem Dancefloor

Die „KettClub“-Veranstalter wollen am Freitag durchaus etwas Glamour in die ohnehin stylishe Bar zaubern. Die wird sich kurzerhand für ein paar Stunden in einen schillernden Club verwandeln und einen Hauch von Studio 54 rüberbringen, wie DJ UD erklärt: „Treibende House- und funkige Disco-Tracks werden mächtig in die Beine gehen und zum Tanzen animieren!“

Zuvor könne man am frühen Abend auch noch im Restaurant ein schönes Abendessen genießen, erklärt Gastronom Pino Mammone, bevor zu späterer Stunde das bunte Treiben auf dem Dancefloor starte. Der Eintritt beträgt neun Euro an der Abendkasse.

