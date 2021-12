Essens „Kümmerer“ hat in der Innenstadt gut zu tun

Essen. Dirk Bläser (56) ist „Kümmerer“ in der Essener Innenstadt und zuständig für Sauberkeit. Das hat er während der Coronapandemie erlebt.

Ist das sauber oder schon porentief rein? Klementine wüsste wüsste darauf wohl die passende Antwort. Aber so anspruchsvoll wie anno dazumal die Frontfrau aus der Waschmittelwerbung sind wohl die allerwenigsten Besucher der Essener Innenstadt. Da genügt es schon, wenn Fußgängerzonen und Plätze gepflegt aussehen und kein Müll auf den Straßen liegt, was schon eine Herausforderung ist. Wer wüsste das besser als Dirk Bläser?

Seit März 2019 ist der 56-Jährige in der City als „Kümmerer“ unterwegs – im Auftrag der Essener Entsorgungsbetriebe (EBE). Dirk Bläser soll die Augen offen halten, wenn er in seiner orangefarbenen Jacke durch die Innenstadt streift. „Kümmerer“ steht in großen Buchstaben auf seinem Rücken, damit jeder weiß, mit wem er es zu tun hat. „Mittlerweile bin ich bekannt wie ein bunter Hund“, sagt er selbst.

Während der Pandemie ist das Müllaufkommen in der Innenstadt gestiegen

Bläser kümmert sich, wenn Müll herumliegt und es verwahrlost aussieht. Gerade in Zeiten von Corona hat der „Kümmerer“ gut zu tun. Es klingt wie ein Widerspruch: Zwar sind in der Innenstadt weniger Menschen unterwegs, seit die Pandemie uns alle fest im Griff hält. Doch es fällt unübersehbar mehr Müll an: Pappbecher, To-go-Verpackungen, Servietten…

Nachmittags rückt die EBE in der Innenstadt an und leert die Abfalleimer. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Überall dort, wo Besucher ihren Hunger zwischendurch stillen, sieht es schnell verheerend aus. Bläser hat eine Reihe solcher „Corona-Hotspots“ identifiziert – den Willy-Brandt-Platz, den Flachsmarkt, den Bereich rund um die Marktkirche, die Friedrich-Ebert-Straße am Einkaufszentrum Limbecker Platz...

„Man kann zusehen, wie sich die Mülleimer füllen“, berichtet Bläser. Leider macht sich nicht jeder Mühe und entsorgt seinen Abfall in den grauen Behältern. „Als man sich wegen Corona innen nicht hinsetzen durfte“, war es noch schlimmer.“ Inzwischen sehe es draußen besser aus, was auch an der Jahreszeit liegen dürfte. Wer verzehrt sein Mittagessen schon gerne bei sechs Grad und Nieselregen? Es sei denn, es ist Weihnachtsmarkt.

Wenn es ganz dick kommt, rücken die „Flitzer“ der EBE in der Innenstadt an

Die Straßenreinigung rückt in der Innenstadt an sieben Tagen die Woche an mit Nacht- und Tagschicht. Sind die Straßenreiniger mit einem Platz oder einem Straßenabschnitt durch, ist der Job für sie erledigt. Ab 14 Uhr leert eine Kolonne die Abfalleimer. Dass ständig jemand in der Fußgängerzone mit Eimer und Sammelzange unterwegs wäre – das gibt es in Essen nicht. Die Stadt Essen bestellt und bezahlt, heißt es bei der EBE.

Wenn es ganz dick kommt, ruft Dirk Bläser einen „Flitzer“. So nennen sie bei den Entsorgungsbetrieben Pritschenwagen, mit denen der Müll abtransportiert wird und das nicht selten säckeweise. 460 wilde Müllkippen hat die EBE in diesem Jahr allein im Stadtkern abgeräumt.

Die hohe Zahl verblüfft, doch wer seinen Abfall illegal entsorgt, sucht dafür nicht unbedingt abgelegene Orte im Schutze der Dunkelheit. Die Entsorgungsbetriebe haben die Stellen mit roten Punkten auf einer Karte markiert. Es sieht aus, als hätte Essens City die Masern.

Während des Lockdown haben Gewerbetreibende ihre Müllbehälter abgemeldet

Eines hat die EBE festgestellt: Während des Lockdowns hätte so mancher Gewerbetreibende Müllbehälter abgemeldet, auch, um Gebühren zu sparen. Nur hätten sie es versäumt, neue Mülltonnen zu bestellen, als das öffentliche Leben wieder hochfuhr. Das Ergebnis: Prallvolle Müllsäcke stehen schon mal mitten in der Fußgängerzone. „Da kann ich zum Pitbull werden“, berichtet Bläser, der einen kurzen Draht zum Ordnungsamt unterhält.

Straßenreinigung in der Innenstadt Die Entsorgungsbetriebe reinigen im Essener Stadtkern eine Fläche von 900.000 Quadratmetern mit einer Straßenlänge von rund 20 Kilometern. Gereinigt werden neben Straßen und Plätzen 4,7 Kilometer Straßengrün. Geleert werden 285 Abfalleimer. Ein Team der Straßenreinigung zählt von Reiniger plus Vorarbeiter.

In der nördlichen Innenstadt hat er es als „Kümmerer“ auch mit Anwohnern zu tun. Essens City Nord ist kein einfaches Pflaster. Nicht jeder hat eine gute Kinderstube genossen. Andere, die zugezogen sind, mögen nicht vertraut sein mit Mülltrennung und Müllentsorgung hierzulande. Aufklärungsarbeit und Früherziehung, wie sie die EBE in Kindergärten anbietet, seien wichtig. Bläser denkt dabei auch an Moscheegemeinden und Religionsgemeinschaften.

Er selbst sucht das direkte Wort, auch wenn das nicht jedem gefällt. „Ich möchte ja, dass unsere Innenstadt schön aussieht.“ Wollen wir das nicht alle?

