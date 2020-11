Essens Jecken starten coronakonform in die Karnevals-Session

Essen. Stadt und Polizei Essen konnten trotz ganztägiger Kontrollen am 11.11. keine Verstöße feststellen. Ein Lob gilt auch den Karnevalsvereinen.

Die Appelle für einen coronakonformen Karnevalsstart sind bei den Essener Jecken offenbar angekommen: Aus Sicht des städtischen Ordnungsamtes und der Polizei ist der Start in die Session am 11.11. „sehr ruhig verlaufen“, sagte Stadtsprecherin Silke Lenz am Donnerstag.

Trotz ganztägiger Kontrollen habe es weder in der Früh- noch in der Spätschicht „karnevalistische Ereignisse“ gegeben, die nicht mit der Coronaschutzverordnung vereinbar gewesen wären. Selbst an den zentralen Stellen wie dem Hauptbahnhof mussten die Einsatzkräfte nicht ordnend eingreifen.

Über soziale Medien an die Vernunft der Jecken appelliert

Der regelkonforme Auftakt der fünften Jahreszeit „ist sicher auch den Karnevalsgesellschaften zu verdanken, die alternative Formate entwickelt haben und beispielsweise über digitale Wege zusammengekommen sind“, ist Lenz überzeugt. Insbesondere über die sozialen Medien hätten viele Vereine an die Vernunft der Jecken appelliert.

Allein in einer Shisha-Bar an der Bocholder Straße, in der sich trotz des aktuellen Verbots Gäste befanden, mussten die Ordnungshüter einschreiten. Der Laden wurde kurzerhand geschlossen, der Betreiber und weitere fünf Anwesende wurde eine Anzeige geschrieben. Mit Karneval hatte dieser Einsatz aber nichts zu tun, heißt es bei der Stadt.

Stadt und Polizei hatten mehr Präsenz ihrer Einsatzkräfte angekündigt, um zu kontrollieren, ob die Pandemieregeln tatsächlich eingehalten werden. Zur Verstärkung des Kommunalen Ordnungsdienstes in Essen hatte Innenminister Herbert Reul am Montag mit Blick auf den Karneval zusätzliche Kräfte der Bereitschaftspolizei versprochen und gleichzeitig an die Bürger appelliert: „Bleiben Sie zu Hause.“

