Essens größte Bürgerbewegung – ihre Gründerin ist gestorben

Lisa Schwermer (ganz rechts) gründete im Jahr 2012 die Initiative „Willst du mit mir geh’n“, ein Spaziergangs-Projekt in den Stadtteilen. Damals war sie Vorsitzende der Gesundheitskonferenz. Unser Bild aus 2012 zeigt außerdem Annette Allkemper, Ingrid Weston und Käte Nennstiel.

Essen. Die Erfinderin des stadtweiten Spaziergang-Projektes „Willst du mit mir geh’n“, Lisa Schwermer, ist gestorben. Ihr Vermächtnis besteht fort.

Die Pädagogin Lisa Schwermer ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Sie gründete im Jahr 2012 eine Initiative, die schnell heranwuchs zu sprichwörtlich Essens größter Bürgerbewegung: „Willst du mit mir geh’n“, das Spaziergeh-Projekt, gibt es mittlerweile in 42 Essener Stadtteilen. Es bewegt Woche für Woche Hunderte Senioren. Das war ein großes Anliegen von Lisa Schwermer.

Sie war damals die Geschäftsführerin der Essener Gesundheitskonferenz, einem Gremium, in dem viele Akteure der Essener Medizin und Gesundheit regelmäßig zusammenkommen. Die grundfeste Überzeugung von Lisa Schwermer: Bewegung, vor allem im Alter, hilft, die Gesundheit nachhaltig zu erhalten und zu fördern – gleiches gilt für soziale Kontakte und Austausch.

Die Idee: Bewegung plus soziale Kontakte gleich Gesundheit im Alter

Die Idee von „Willst du mit mir geh’n“: Aktive Bürgerinnen und Bürger engagieren sich als „Spaziergangspaten“, versuchen, so viele Ältere wie möglich aus ihren Wohnungen zu locken und regelmäßig zu Runden im Stadtteil einzuladen. Die Gesundheitskonferenz mit Lisa Schwermer an der Spitze brachte das Gesundheitsamt, den Seniorenbeirat und das Seniorenreferat schnell auf ihre Seite, und die Idee fand überall im Stadtgebiet Freunde. Längst sind in den einzelnen Gruppen weitere Ideen entstanden, es passiert viel mehr, als das Viertel gemeinsam zu erkunden. Es gibt Fahrten und Feiern – und auch Freundschaften.

„Zu den ersten, engagierten Spaziergangspatinnen und -paten hat Lisa Schwermer selbst eine freundschaftliche Beziehung gepflegt, gerne die Spaziergänge begleitet und an gemeinsamen Unternehmungen teilgenommen“, erinnert Ingeborg Schrader, die langjährige Vorsitzende des Seniorenbeirats, die das Projekt ebenfalls mit viel Herzblut gefördert hat. Einer der aktivsten Spazierpaten, der inzwischen verstorbene Hugo Thies aus Bergerhausen, habe Lisa Schwermer mal als „Mutter von ,Willst du mit mir geh’n’ bezeichnet.“

Die flächendeckende Initiative, die als dauerhaftes Projekt entstanden ist und die schon seit mehr als zehn Jahren besteht, die Menschen begeistert wie bewegt, darf getrost als das Vermächtnis von Lisa Schwermer angesehen werden. Vor allem bleibe ihre „herzliche Liebenswürdigkeit“ in Erinnerung, schreibt Ingeborg Schrader in einem Nachruf, in dem sie von der engagierten Essenerin Abschied nimmt.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen