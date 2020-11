Entspannt auf der Couch hocken und sich in lockerer Atmosphäre mit Menschen unterhalten. Sich von Altenessen überraschen lassen, von seiner kulturellen Vielfalt, seiner Schönheit, seiner Energie und Lebensfreude. Schade, dass das aufgrund der Pandemie nicht geht. Geht nicht? Von wegen, sagen Alexandra Schardt und Laura Schöler.

Digitales Wohnzimmer in Essen: „Mit dem Erstaunen fängt es an“

Mit dem Onlineformat der „Altenessener Couch-Gespräche @home“ haben sie ein digitales Wohnzimmer geschaffen. Es ist ein Modul des breit gefächerten Projektes „Mit dem Erstaunen fängt es an…“ für Einheimische und Zugewanderte, gefördert durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat. Träger des dreijährigen Projektes ist das Zentrum für Kooperation und Inklusion KD 11/13 in der Karl-Denkhaus-Straße 11.

Alexandra Schardt (links) und Laura Schöler sind die Projektleiterinnen der Altenessener Couch-Gespräche. Foto: Fabian Vogel / FUNKE Foto Services

Alexandra Schardt ist von Beginn an dabei. Die 29-Jährige weist Abschlüsse in „Germanistik und Erziehungswissenschaften“ sowie als Veranstaltungskauffrau vor: „Ich habe meine Ausbildung in einem soziokulturellen Zentrum gemacht. Hier sind es eher kleinere Veranstaltungen, doch dadurch ist man näher dran an den Menschen. Und ich bekomme mehr Rückmeldung. Wir lösen bei den Leuten etwas aus, das ist schön.“

Die 28-jährige Projektleiterin Laura Schöler ließ bereits aufmerken durch ihr soziales Nachbarschaftsprojekt „ Mobilitea “, studierte Kommunikationsdesign und schloss den Master in „Szenografie“ ab: „Ich sehe hier das Potenzial, verschiedene Formate zu nutzen und in verschiedene Richtung zu denken. So können Möglichkeiten zu Begegnung, Austausch und Dialog geschaffen und integrative Arbeit geleistet werden.“

Denn über die Ziele ihrer gemeinsamen Arbeit sind sich beide einig: „Wichtig ist, dass unsere Projekte eine Nachhaltigkeit entwickeln. Dass sie wirken. Etwas, das bleiben soll.“ Bis Juni 2022 finden regelmäßig Workshops, Werkstätten und Aktionen statt, zu denen alle Altenessener eingeladen sind. Es gibt Lesungen von Autoren, in der „HandWerkstatt“ werden alte Kulturtechniken wie Marmorieren, Nähen, Weben, Knüpfen und mehr neu entdeckt. Bei der „ViertelRunde“ geht es auf Tour durch Altenessen: Wer lebt, wohnt und arbeitet hier eigentlich? Im Sommer wird Open Air-Kino der Kulturen angeboten. Mit Filmen, die zeigen, wie aus Fremden Freunde werden.

Gerne können sich Menschen melden, die mithilfe der beiden ein eigenes Projekt starten möchten. Alexandra Schardt erklärt das Grundverständnis: „Wir können die Tür aufhalten, aber durchgehen müssen die Leute selbst.“

Virtuelles Treffen einmal im Monat

Im Oktober 2019 starteten die Couch-Gespräche im Dein Kult-Café als Talkshow mit aktivem Publikum. Ende April wurde ins Digitale gewechselt. Laura Schöler sieht Chancen und zugleich Grenzen: „Im ersten Lockdown waren alle sehr offen für Onlineformate. Inzwischen möchte man sich auch mal wieder real treffen.“ Corona habe klassische Orte der Begegnung wie Sportvereine, Kneipen oder öffentliche Plätze schwierig bis unmöglich gemacht. Einmal im Monat gibt es daher die Couch-Gespräche @home.

Fragen an Peter Renzel können vorab gestellt werden

Spannend wird der letzte Termin des Jahres. Laut Corona-Fallzahlen ist Altenessen einer der am stärksten betroffenen Stadtteile in Essen. Am Dienstag, 1. Dezember, wird ab 19 Uhr Peter Renzel zu Gast sein. Fragen an den Essener Gesundheitsdezernenten können gerne vorab per E-Mail an erstaunen@kd11-13.de geschickt oder am Abend direkt im Chat gestellt werden. Der Link zur Zoom-Konferenz lautet: https://zoom.us/j/97653864763 (Meeting-ID: 976-5386-4763).

