Essens Gesundheits-Dezernent: Coronazahlen werden steigen

Essen. Gesundheits-Dezernent Peter Renzel kündigt an, dass die Corona-Zahlen in Essen weiter steigen werden: „Das muss uns nicht verunsichern.“

Die Zahl der Corona-Infektionen in Essen steigt weiter. Der aussagekräftige Inzidenz-Wert, der die Neu-Infektionen der letzten sieben Tage auf 100.000 Einwohner berechnet, liegt am Mittwochmorgen bei 41,6.

Nachdem am Wochenende bereits die kritische 35er-Marke überschritten wurde und somit Privatfeiern in öffentlichen Räumen deutlich kleiner ausfallen dürfen als bislang, bahnt sich jetzt die nächste Grenzüberschreitung an: Übersteigt der so genannte Inzidenz-Wert die Zahl 50, muss die Stadt weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie verordnen.

Ab einem Inzidenz-Wert von 50 greifen weitere Maßnahmen

Private Feiern in öffentlichen Räumen dürfen dann zum Beispiel mit nur noch maximal 25 Gästen stattfinden – im Moment sind noch 50 Gäste erlaubt. Weitere Maßnahmen würden zielgerichtet eingesetzt werden – „je nachdem, woher die Fälle kommen“, erklärt Silke Lenz, Sprecherin der Stadt Essen.

Unterdessen prognostiziert Essens Gesundheits-Dezernent Peter Renzel, dass die Corona-Fallzahlen „weiter steigen werden.“ Das schreibt Renzel in einem privaten Facebook-Posting am Mittwochmorgen. „Am wichtigsten ist es, dass wir keine Angst haben.“ Steigende Zahlen müssten niemanden verunsichern, denn „die Krankheitsverläufe sind auch in Essen nicht so, dass wir steigende Zahlen von Covid-19 Patienten in den Kliniken haben und auch die Sterbefälle an und in Verbindung mit Covid-19 sind unauffällig.“

In den allermeisten Fällen seien die Krankheits-Verläufe nicht besorgniserregend gewesen.

