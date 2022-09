Essens Arche-Noah-Projekt: Fest der Vielfalt mit neuen Tönen

Essen. Gemeinsam feiern statt Vorurteile pflegen: Arche-Noah-Fest in Essen sorgt für die Begegnung unterschiedlicher Nationen und Religionen.

Iman traut sich. Die Bässe kommen aus dem Verstärker, das Herz pocht dazu. Doch die 14-jährige Parkschülerin schnappt sich beim großen Arche Fest auf dem Kennedyplatz das Mikrofon und rappt los. „Eure Schuld“ ist der erste Auftritt der Schülerin der Katernberger Förderschule. Ihr Rap-Text erzählt von dem, was sie an diesem Wochenende abbauen wollen: Vorurteile, Diskriminierung, Mobbing. Alltägliche Ausgrenzung zwischen Schulhof und Supermarktkasse, von der nicht nur Iman erzählen kann, sondern auch viele ihre Mitschüler.

Mit dem Musikprojekt „Jude Kaffa Muchel“ haben die neuen künstlerischen Leiter des Arche-Noah-Projekts, Jelena Ivanovic und Markus Stollenwerk, Neues auf den Weg gebracht. Über mehrere Wochen wurden mit den Schülern der Parkschule eigene Erfahrungen in Rap-Texten verarbeitet. Und auch sonst hat sich das Begegnungsfest auf dem Kennedyplatz am Wochenende noch einmal neu aufgestellt: mit einer stärkeren Einbindung der Besucher, mit mehr Musik, einem extra Kinder-Programm und namhaften Bühnen-Acts wie Fatih Cevikkollu, dem „Balkanizer“ Danko Rabrenovic und der großartigen „Banda Senderos“.

Völkerverständigung geht auch durch den Magen: Die Frauen vom Ana-Tolia e.V. sorgen für leckere Kostproben. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

So wird auf dem Kennedyplatz zwei Tage lang getanzt, gefeiert und gut gegessen. Völkerverständigung geht eben auch durch den Magen. In den Zelten, die den frisch begrünten Kennedyplatz umringen, duftet es nach Köfte, warmer Linsensuppe und gefüllten Teigtaschen. Der Blick geht dabei immer wieder zur Bühne, wo zum Auftakt am Samstag auch Essener Seniorenchöre und der Aalto-Kinderchor samt Aalto-Solistin Christina Clark Aufstellung nehmen. „We Are The World, We Are The Children“, der Charity-Klassiker darf beim großen Fest der Kulturen nicht fehlen. „Alle in einem Boot“, lautet das Motto und Oberbürgermeister Thomas Kufen sorgt am Samstagnachmittag für den feierlichen Stapellauf der „Arche Noah“.

Das Jugendtanztheater Dortmund versteht sich auf die universelle Sprache des Tanzes. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Neue Besatzungsmitglieder sind in diesem Jahr mit an Bord. Neben den vielen Kulturvereinen, den sozialen Trägern und Religionsgemeinschaften ist auch das Jugendtanztheater-Ballett Dortmund dabei und feiert die Selbstverständlichkeit des Miteinanders aller Kulturen und Religionen mit fließenden Bewegungen und ohne große Worte, bevor die große Bühne dann Iman gehört.

Applaus bekommt sie nicht nur von den Zuschauern, sondern auch vom Rapper „Dein Couseng“, der das Musikprojekt des Arche-Noah-Teams in der Parkschule begleitet hat. Rapper D. C. ist in Essen groß geworden, die Eltern stammen aus dem Iran. Erfahrungen mit Alltagsrassismus sind auch Themen seiner sozialkritischen Texte, wie dem „Klauen“-Song mit der markanten Zeile: „Warum denkt Verkäufer, dass du klaust, wenn du Kannack bist“?

Es gibt also viel zu reden und zu hinterfragen an diesem Arche-Wochenende – in den rund 30 Zelten, in denen sich die vielen Vereine und Religionsgemeinschaften von der Bahai-Gemeinde bis zum Ana-Tolia Frauenverein präsentieren bis zur neu eingeführten „Speakers Corner“.

