Essens aktivster Fahrrad-Senior sucht aktive Mitstreiter

Essen. Egon Schultz aus Überruhr wird bald 75 Jahre alt. Wer will mit ihm von Mai bis Juni Fahrrad-Kilometer zählen? Der Rentner sucht Mitstreiter.

3000 Kilometer jährlich – vielleicht gibt es Essenerinnen und Essener im Seniorenalter, die noch mehr Fahrrad fahren als Egon Schultz aus Überruhr. Aber wohl niemand hat in den letzten zehn Jahren mehr Bürgerinnen und Bürger auf den Sattel verholfen und zu Bewegung animiert wie Schultz, der Ende April 75 Jahre alt wird. „Einmal noch“, sagt er, „dann ist Schluss.“

Was er meint: Die stadtweite Aktion „Stadtradeln“ geht bald wieder los, Ende Mai können einzelne Bürger und Gruppen offiziell gefahrene Rad-Kilometer sammeln; die Teams mit den höchsten Kilometerleistungen werden am Ende von Oberbürgermeister Thomas Kufen im Rathaus geehrt. „Stadtradeln“ findet bundesweit statt als Klimaschutz-Aktion; Essen macht mit seit dem Jahr 2012; im letzten Jahr stiegen knapp 3000 Teilnehmende im Stadtgebiet in die Pedale. Wie oft waren Sie jetzt schon im Rathaus zur Ehrung, Herr Schultz? „Acht Mal.“

„Hauptsache Bewegung“, sagt Egon Schultz. „Und Kommunikation“

Schultz will fürs diesjährige „Stadtradeln“ wieder eine offene Gruppe gründen, aber das ist ja nicht das Einzige. Der frühere Mitarbeiter einer Immobilien-Management-Firma startete als Rentner die „Revierradler“, eine Truppe, die sich einmal wöchentlich an der „Zornigen Ameise“ trifft, um dann 40 oder 50 Kilometer weit zu radeln; weitgehend noch ohne elektrische Unterstützung. Die „Revierradler“ wurden stadtweit bekannt, treten einheitlich in ihren gelben Warnwesten auf, unübersehbar der Schriftzug „Revierradler“, sie machten mit bei Aktionstagen, und es gibt sie selbstverständlich immer noch. Schultz organisierte während des Grüne-Hauptstadt-Jahres Bürger-Radtouren bis zur Schurenbachhalde, Zollverein und zurück, Currywurst inklusive und zwischendurch suchte er auch Mitstreiter zum Wandern.

„Hauptsache Bewegung“, sagt Schultz, der im Oktober privat mit seinem Sohn nach Mallorca zum Rennradfahren reisen wird, und selbst „Paragliding“ hat Schultz im Urlaub schon ausprobiert: „Das ist einfach ein tolles Gefühl!“ Hatten wir schon erwähnt, dass er im Sommer zur Alpenüberquerung aufbricht?

„Wir wollen Vorbilder sein“

„Wir wollen Vorbilder sein“, sagt Schultz, wenn er von seinen „Revierradlern“ spricht. „Wir wollen zeigen, dass Alter kein Hindernis ist, um sich regelmäßig zu bewegen, um fit zu bleiben in Kopf und Körper.“ Es gehe nicht nur um die Bewegung, sondern auch um die gemeinsamen Erlebnisse: „Kommunikation mit anderen“, sagt Schultz, „hält genauso jung. Warum dann nicht beides zusammen? Bewegung und Kommunikation?“

Die „Revierradler“ suchen bei ihren Treffen spontan ein Ziel aus, wenn niemand was vorbereitet haben sollte. Und seine offene, noch zu gründende Gruppe fürs „Stadtradeln“ sei auch für alle Orte offen, die man gut per Rad ansteuern kann.

Insgesamt haben sich bereits 268 Radelnde fürs „Stadtradeln“ ab Mai 2023 registriert. Gut 50 Tage vor dem Start der Aktion sind das natürlich noch nicht so viele, aber die Registrierung hat auch gerade erst begonnen: www.stadtradeln.de/essen. Alle und weitere Infos gibt es auch im soeben erschienenen Essener Fahrrad-Kalender, der in Bürgerämtern, anderen kommunalen Einrichtungen sowie in Fahrradgeschäften gratis erhältlich ist.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen