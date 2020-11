Essen. Das Material wird beim Spaziergang gesammelt. Was aus Blättern, Eicheln, Nüssen, Stöckchen oder Zapfen entstehen kann, zeigt eine Kreativexpertin.

Wäre nicht Corona, säßen nicht nur wir im Seminarraum von Tanja Hausmann. Seit 2003 konzentriert sich die gebürtige Duisburgerin hauptberuflich auf das, was sie am liebsten macht: kreativ sein. Rund 4600 Abonnenten begeistert sie von dieser Leidenschaft mit ihrem Youtube-Portal unter dem Label „dakrela“. In mittlerweile 700 Videos gibt die Essener Geschäftsfrau leicht verständliche Anleitungen für Grußkarten und Deko. Auf NRWision hat sie zudem eine TV-Sendung mit Tutorials für Anfänger und Fortgeschrittene. Herbstliche Bastel-Ideen für unsere Leser hat Tanja Hausmann auch parat.

Dazu sammelt man vorher beim Spaziergang ein paar Materialien . Als Beute am Wegrand gut geeignet sind verschiedenfarbige Blätter, Eicheln, Nüsse, Stöckchen oder Zapfen . „Am besten legt man zu Hause alles erst mal eine Nacht in einem Drahtkorb beiseite, der kühl und trocken stehen sollte. Falls noch etwas aus den Sachen krabbelt...“, rät die Expertin.

Ein stimmungsvolles Teelicht für dunkle Tage

Auf das Glas bringt Tanja Hausmann Glitzerfarbe auf. Dann werden Blätter mit etwas Leim als Deko befestigt. Foto: Socrates Tassos / FFS

Ganz einfach nachzumachen ist der erste Bastel-Tipp – ein stimmungsvolles Teelicht für dunkle Tage. Man benötigt dafür ein leeres Gurken- oder Marmeladenglas, und schon kann es losgehen. Mit etwas Glitzerfarbe wird das Gefäß zunächst rund herum bemalt. Um den Schraubrand zu verdecken, wickelt man oben – je nach Breite – ein bis zwei Reihen Jutekordel oder etwas Geschenkband. „Den Anfang fixiere ich mit etwas Kleber“, erläutert Tanja Hausmann. Sie nimmt hierfür am liebsten eine kleine Heißklebepistole.

Etwas Kleber reicht, dann das Band eine Weile andrücken. Ist die Farbe auf dem Glas trocken, werden außen hübsche Laubblätter mit etwas Leim oder dünnflüssigem Kleber befestigt. Tipp: Die Blätter sollten nicht zu trocken sein. In das Glas kommt ein einfaches Teelicht oder eine 10er LED-Lichterkette. Fertig!

Acrylfarbe sorgt für einen winterlichen Look

Der nächste Deko-Tipp ist ein herbstlicher Kranz. Er kann jedoch – je nach Gestaltung – bis in den Advent verwendet werden. Man benötigt einen stabilen Fertigdrahtring (Durchmesser 20 bis 23 cm) beziehungsweise einen Styropor- oder Strohring, den man mit Jutekordel (5 mm) umwickelt. Den Anfang mit Kleber fixieren.

Mit einer Heißklebepistole werden die Zapfen auf dem Teelichtrahmen befestigt. Foto: Socrates Tassos / FFS

Dann nimmt man buntes Laub (die Blätter vorher eventuell pressen), Beeren, Eicheln, Nüsse oder Kastanien und klebt sie auf den Ring auf. Alternativ kann man mit einem Stanzer oder mit der Schere Blätter aus buntem Fotokarton schneiden und auf dem Ring anbringen. Dann den Kranz rumdrehen und auf der Rückseite ebenfalls mit Laub verzieren.

„So sieht er beidseitig gut aus, etwa am Fenster oder auf einer Glastür“, so Tanja Hausmann. Für den Übergang in die Adventszeit kann man kleine Tannenzweige zwischen die Blätter setzen.

Nun noch einen Aufhänger aus Jutekordel anbringen (Stärke circa 5 mm). Etwas weiße Acrylfarbe auf das Ganze gepinselt sorgt für einen winterlichen Look und erinnert an Raureif oder Schnee.

Glitzerfarbe verleiht dem Kranz eine elegante Note

Glitzerfarbe verleiht dem Kranz zusätzlich etwas Eleganz. „Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt“, weiß die Kreativ-Fachfrau. Oft könne man auch mit anderen Haushaltsgegenständen improvisieren: „Ein Kleiderbügel aus Draht zu einem Kreis gebogen, ergibt ebenfalls ein Gerüst für den Kranz.“

Anleitungen im Internet Die Bastel-Tutorials von Tanja Hausmann sind auf der Internet-Plattform Youtube zu finden. Die Adresse lautet: https://www.youtube.com/tanjavondakrela . Die Essenerin ist zudem freischaffende Künstlerin, seit 2003 selbstständig und Dozentin für Malerei. Im Stadtteil Essen-Borbeck rief sie im Sommer 2016 den ersten Kunstmarkt ins Leben. Der Standort ihres Shops für Bastelbedarf ist an der Germaniastraße 224. Diesen betreibt Tanja Hausmann allerdings derzeit nur online. Weitere Infos gibt es auf der Homepage www.tanjahausmann.com .

Als Tischdeko eignet sich der mit Blättern und anderen Funden aus der Natur verzierte Teelichtrahmen – das ist Tipp Nummer drei. Die Größe richtet sich nach dem verwendeten Glasgefäß. Zuerst zeichnet man auf stabiler Pappe (Versandkarton) mit einem Filzstift einen Kreis ums Glas. Danach einen zweiten, der etwa 2,5 cm größer ist. Diese Schablone wird ausgeschnitten, so dass ein Ring entsteht. Der wird einmal mit Juteband umwickelt. Nur den Anfang und das Ende festkleben.

Auf den Ring klebt man nach Lust und Laune Naturmaterialien. Das Teelichtglas kommt in die Mitte. Fertig. Ein weiterer Tipp dazu: Vier dieser Teelichtrahmen können miteinander eine hübsche Adventsdeko geben.

Ein Wichtelmann aus Zapfen mit Kapuzenumhang

Eine beliebte Bastelkreation ist der Wichtelmann. Hier haben bereits die Jüngsten schnelle Erfolge. Eine Holzperle dient als Kopf, ein Zapfen als Körper. Ein Filz- oder Stoffrest wird zum Kapuzenumhang. Etwas Glitzer oder weiße Farbe zaubern aus dem Herbst- einen Winterwichtel. Wer einen Anhänger aus dünner Geschenkkordel an der Mütze befestigt, kreiert Schmuck für den Christbaum.

Mit dem Pinsel erfolgt das Finishing: Weiße Acrylfarbe zaubert Schnee auf das Arrangement. Foto: Socrates Tassos / FFS

Dass Weihnachten näher rückt, spürt Tanja Hausmann deutlich in ihrem Online-Shop. „Seit dem ersten Lockdown haben mehr Leute ein altes Hobby wiederentdeckt“, sagt sie.

Ein Basteltrend in diesem Jahr sei sicherlich das Upcycling. Hier hat sie einen weiteren Einfall parat: Aluköcher für Stifte oder Pinsel entstehen aus Konservenbüchsen. Das erklärende Video zu dieser Umgestaltung findet sich unter https://youtu.be/Us_xvduj67w .

Keine Nachricht aus Essen verpassen – mit unserem lokalen Newsletter.