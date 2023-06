A43 Rastplatz Lavesum, Haltern am See, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Germany, Europa

Mordversuch? Essenerin (37) in Todesgefahr: Mysteriöses Verbrechen an A43

Essen. Eine Essenerin wird nachts auf einer Auffahrt an der A43 überfahren. Sie schwebt in Lebensgefahr. Kannte der Autofahrer die Frau?

Knapp eine Woche nach einem mysteriösen Verbrechen an der Autobahn-Auffahrt „Lavesum“ an der A43 (Kreis Recklinghausen) hat die örtliche Polizei eine Mordkommission eingerichtet.

Noch immer in Lebensgefahr schwebt eine 37-jährige Essenerin, die in der Nacht auf Sonntag auf der Straße überfahren wurde. Was zunächst wie ein tragisches Unglück aussah, könnte ein Kriminalfall sein.

Wer kann Angaben zu dem Schuh machen? Foto: Polizei Recklinghausen

Denn die Polizei hat jetzt das Foto eines Schuhs veröffentlicht, der gefunden wurde – und zwar nicht weit entfernt vom Schauplatz, an einem Seitenstreifen der Sythener Straße (L 652). Dort wurde kurz vorher oder kurz nachher eine dunkle Limousine beobachtet, ein Audi oder ein BMW; ein unbekannter Mann sei dort eingestiegen. Der Schuh habe auf dem Boden gelegen. Der Schuh könnte der Frau gehören. Sie hat dunkles Haar, trug zum Zeitpunkt des Unglücks eine schwarze Hose und ein helles Oberteil.

Völlig unklar ist immer noch, wieso und wie die Frau auf die Autobahn-Auffahrt kam. Wer kann Angaben machen zum gefundenen Schuh? Wem ist etwas vor Ort aufgefallen, und wer weiß, wo sich das Opfer zuvor aufhielt?

Hinweise nimmt die Polizei Münster unter 0251 275-0 entgegen.

