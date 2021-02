Gewalt Essenerin will Streit schlichten und wird brutal angegriffen

Essen. Im Kaiser-Wilhelm-Park ist eine 40-Jährige brutal angegriffen worden. Die Frau wollte nur einen Streit unter Kindern und Jugendlichen schlichten.

Nach einem brutalen Angriff auf eine 40 Jahre alte Passantin im Altenessener Kaiser-Wilhelm-Park hofft die Essener Polizei auf Hinweise. Ein Jugendlicher hat der Frau in den Bauch getreten und ins Gesicht geschlagen, als sie einen Streit unter Gleichaltrigen schlichten wollte.

Wie die Behörde am Freitag berichtete, bemerkte die Spaziergängerin am Donnerstag gegen 17 Uhr, dass sich mehrere Jugendliche und Kinder auf einem Basketballfeld in die Haare gekriegt hatten. Die Rede ist von etwa zehn gegen drei.

Ein Jugendlicher tat sich besonders hervor

Die 40-Jährige sprach die Streithähne an und forderte sie auf, Ruhe zu bewahren, so die Polizei. Einige aus einer Gruppe von Zwölf- bis 16-Jährigen richteten ihre Aggressionen plötzlich gegen die Frau und beleidigten sie aufs Übelste. Ein Jugendlicher tat sich besonders hervor. Er griff die Frau körperlich an, flüchtete jedoch mit seinen Begleitern, als ein Streifenwagen auftauchte.

Die 40-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt, sagt Polizeisprecher Peter Elke. ,

Der Haupttäter soll etwa 14 Jahre alt, schlank und 1,60 bis 1,70 Meter groß sein. Er trug ein dunkles T-Shirt mit einem Löwenkopf, Bluejeans und dunkle Schuhe. Bei der Gruppe soll es sich um junge Südosteuropäer gehandelt haben.

Das Kriminalkommissariat 33 bittet weitere Zeugen um Hilfe bei der Identifizierung des noch unbekannten Angreifers und seiner geflüchteten Komplizen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.

