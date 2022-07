Essenerin will Brand selbst löschen - Feuerwehr rettet sie

In höchster Gefahr hat die Feuerwehr am späten Freitagabend eine Essenerin gerettet. Sie hatte den Brand in ihrer Wohnung selbst löschen wollen.

Essen. In höchster Gefahr hat die Feuerwehr am späten Freitagabend eine Essenerin gerettet. Sie hatte den Brand in ihrer Wohnung selbst löschen wollen.

In höchster Gefahr hat die Feuerwehr Essen am Freitag kurz vor Mitternacht eine ältere Frau gerettet. Die Bewohnerin des Mehrfamilienhauses an der Franziskanerstraße im Südostviertel wollte einen Zimmerbrand selbst löschen und ließ sich auch von einem Nachbar nicht davon abbringen, teilte die Feuerwehr am Samstagmittag mit.

Ein ausgelöster Brandmelder brachte erst einen Bewohner des Hauses und dann die Feuerwehr auf den Plan. Nach Klopfen habe eine ältere Frau dem Nachbarn die Tür der bereits stark verrauchten Wohnung geöffnet, erklärte die Feuerwehr in einer Meldung.

Feuer in Essener Wohnung: Frau „versuchte weiter den Brand zu löschen“

„Sie wollte die Wohnung aber nicht verlassen und versuchte weiter den Brand zu löschen.“ Der Rauch habe es dem Bewohner unmöglich gemacht, die Frau aus der Wohnung zu führen.

Das erledigten nach dem Eintreffen die Rettungskräfte. Mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung kam die Frau per Rettungswagen ins Krankenhaus, während die Feuerwehr den brand schnell löschte – die anderen Bewohner hatten das Haus bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte verlassen.

Hochleistungslüfter entrauchten das Gebäude im Anschluss, insgesamt dauerte der Einsatz des Löschzugs, der freiwilligen Feuerwehr und weiterer Rettungskräfte eine gute Stunde. (Red)

Weitere Nachrichten aus Essen:

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen