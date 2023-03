Essenerin Verena Hinze verwandelt Papier in Kunstwerke

Essen-Frohnhausen. Papiere aus aller Welt lagert Verena Hinze in Frohnhausen. Wie sie anderen mit Kreativität zu kleinen Fluchten aus dem Alltag verhelfen möchte.

Ob Blüten, Sterne oder Feen: Grafikdesignerin Verena Hinze verwandelt Papier in kreative Formen. In ihrer Werkstatt in einem Frohnhauser Hinterhof kommen Besucher oft aus dem Staunen nicht heraus. Überall liegen ausgestanzte Blumen, auf einem Tisch sind Osterküken als Namensschilder für eine Feier in Arbeit, darüber wehen Girlanden im Luftzug, wenn jemand zur Tür hereinkommt.

“Glückslabyrinth“ heißt es in goldenen Buchstaben am Eingang zum Papierlager von Verena Hinze in Essen-Frohnhausen. Foto: Krystyna Selianska / FUNKE Foto Services

Im Lager nebenan stapeln sich in den Regalen Papiere aus aller Welt. Bunt, schlicht, gemustert, handgeschöpft oder mit viel Seidenanteil – die Auswahl ist groß. Über Holzständern hängen besonders zarte chinesische Papiere, als Schutz vor Staub sind sie abgedeckt. Verena Hinze gerät beim Erklären selbst ins Schwärmen: „Mein Herz geht auf, wenn ich die vielen besonderen Papiere sehe.“ Die Ideen für neue Projekte sprudeln nur so aus ihr heraus. Mit dem Grafikdesign verdient sie den Hauptteil ihre Lebensunterhalts, die Papierarbeiten sind ihre große Leidenschaft.

Verena Hinze ist Gründerin der Essener Marke „Papierwandler“

Vor elf Jahren gründete Hinze die Marke „Papierwandler“, bis vor einigen Jahren betrieb sie einen Laden an der Emmastraße in Rüttenscheid. Den Standort musste sie aufgeben, unter anderem weil die Corona-Pandemie zu einer Zeit kam, als sie gerade den gesamten Lagerbestand einer Händlerin aus Stuttgart aufgekauft und viele Pläne geschmiedet hatte. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen musste sie zeitweise den Laden schließen, konnte lange keine Workshops veranstalten und auch der Handel mit den Papieren stagnierte.

In ihrem „Papierwandler“-Laden an der Rankestraße in Essen-Frohnhausen verkauft Verena Hinze Unikate aus Papier. Foto: Krystyna Selianska / FUNKE Foto Services

In Frohnhausen möchte die 53-Jährige nun wieder durchstarten und gibt alles dafür, mit ihrer Leidenschaft weiter Geld verdienen zu können. „Es ist mein Leben“, sagt sie. Vormittags arbeitet sie zuhause am Computer an Grafikdesigns, nachmittags ist sie in ihrer Werkstatt an der Rankestraße zu finden, wo sie Kunstobjekte anfertigt, Deko-Artikel faltet, Grußkarten gestaltet oder Bücher bindet. Von April bis September veranstaltet sie Workshops zum Binden, Falten und Gestalten von Papier. Daran können Einzelpersonen teilnehmen, größere Gruppe können eigene Termine vereinbaren.

Workshops und Ausstellungen bei „Papierwandler“

Die „Papierwandler“-Werkstatt und der Laden sind im Hof der Rankestraße 4-6 in Frohnhausen zu finden.

und der Laden sind im Hof der Rankestraße 4-6 in Frohnhausen zu finden. Dort findet am Samstag und Sonntag, 18. und 19. März 2023 , jeweils von 14 bis 18 Uhr die Ausstellung „Für dich soll’s rote Rosen regnen“ statt.

, jeweils von 14 bis 18 Uhr die Ausstellung „Für dich soll’s rote Rosen regnen“ statt. Die Workshops in der Werkstatt starten im April wieder, alle 14 Tage dienstags und donnerstags. Dann werden Bücher gebunden, Girlanden gebastelt, Karten gestaltet, Schmetterlinge und Herzen gefaltet und vieles mehr.

in der Werkstatt starten im April wieder, alle 14 Tage dienstags und donnerstags. Dann werden Bücher gebunden, Girlanden gebastelt, Karten gestaltet, Schmetterlinge und Herzen gefaltet und vieles mehr. Das Programm erscheint in Kürze unter papierwandler.de, Anfragen beantwortet Grafikdesignerin Verena Hinze auch nach Anfrage per Mail an tag@papierwandler.de.

Im angegliederten Laden verkauft Hinze sowohl ihre Papierarbeiten als auch die Papiere im Rohzustand. „Dreimal im Jahr lade ich zu Ausstellungen ein“, sagt Hinze. Für die aktuelle Ausstellung mit dem Titel „Für dich soll’s rote Rosen regnen“ hat sie – wie immer in Handarbeit – viele Papierblüten geformt und wird die Räume damit schmücken. Bei der übernächsten Ausstellung im Rahmen der „Kunstspur“ werde es märchenhaft zugehen, verrät sie schon, dafür würden die Rosen noch einmal gebraucht.

Grafikdesignerin: „Für die Seele braucht es ein wenig Kitsch und Glitzer“

Mit den Objekten möchte sie anderen Menschen Freude bereiten. „Es geht durch die aktuelle Weltlage so vielen Menschen schlecht, zusätzlich hat jeder ein eigenes, privates Päckchen zu tragen“, sagt sie. „Ich möchte für etwas Positives sorgen. Für die Seele braucht es ein wenig Kitsch und Glitzer.“ So finden sich zum Beispiel Grußkarten mit Figuren aus weichem Seidenpapier zum Streicheln, viele Blumen und kleine Papierkunstwerke mit aufmunternden Botschaften. Wer den Hinterhof des „Papierwandlers“ betritt, dem möchte Hinze die Möglichkeit geben, selbst kreativ zu werden oder einfach nur zu staunen und dabei zumindest für einen Augenblick dem Alltag entfliehen zu können.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen