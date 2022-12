Essenerin um horrenden Geldbetrag betrogen - Polizei fahndet

Essen. Nach einem Betrug zum Nachteil einer 80 Jahre alten Werdenerin hat die Polizei Phantombilder der skrupellosen Täter veröffentlicht.

Knapp einen Monat nach einem Betrug an einer 80-Jährigen aus Essen-Werden hat die Polizei zwei Phantombilder von einer Frau und einem Mann veröffentlicht, die als „Abholer“ eine Bargeldsumme in sechsstelliger Höhe erbeuteten.

Wer diesen Mann... Foto: Polizei Essen

In der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November riefen falsche Polizisten bei der älteren Dame ab. Die angeblichen Beamten behaupteten, dass eines der Kinder der Seniorin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Um die 80-Jährige emotional massiv unter Druck zu setzen, ließ man eine weinende Person am Telefon sprechen, bei der es sich angeblich um das Kind der Frau handelte.

...oder diese Frau erkennt, sollte sich an die Polizei wenden. Foto: Polizei Essen

Die Frau massiv unter Druck gesetzt

Um ihrem Angehörigen aus der Notlage zu helfen und eine Untersuchungshaft zu vermeiden, müsse die 80-Jährige eine hohe Summe Bargeld beibringen, ließen die Täter sie wissen. Bereits am Morgen des 1. November kam es zu einer ersten Übergabe an einer Tankstelle an der Alfredstraße in Rüttenscheid.

Die Täter setzten die Dame jedoch kurze Zeit später weiter unter Druck und veranlassten sie, ihre Sparkonten aufzulösen, um eine weitere hohe Bargeldsumme auf der Straße Alte Schanze im Duisburger Stadtteil Neudorf-Süd zu übergeben.

Mit Hilfe von Phantombildzeichnern des Landeskriminalamtes NRW wurden nun entsprechende Bilder der „Abholer“ erstellt. Wer sie erkennt, um ihren Aufenthaltsort weiß oder andere Hinweise in diesem Fall geben kann, sollte sich unter der Rufnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen melden.

